據美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國司法部12日正式宣布，針對美國前總統川普的策士班農（Steve Bannon），10月時拒絕出席國會暴動案聽證會，聯邦大陪審團決議以藐視國會為由提出起訴。一旦罪刑定讞，任一項罪名都會讓班農恐面臨最長1年的牢獄之災。

CNN表示，隨著美國眾議院10月21日向司法部正式提起控訴，指控班農藐視國會；自此以來，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）一直承受著是否起訴班農的巨大政治壓力。

如今賈蘭德在聲明中表示，「自我就職的第一天開始，我就向司法部的同仁承諾，讓我們一起透過言行向全美民眾證實，司法部堅持法治、發現真相、遵循法律，更追求法律下的平等正義。今日的起訴反映出司法部對這些原則的堅定承諾」。

現年67歲的班農除被控拒絕出席眾議院說明國會暴動案，還因拒絕提供相關文件而遭起訴。當時，眾議院調查別委員會傳喚班農，想知道其是否早就知道有人計畫於1月衝入國會，並要求班農提交相關文件。

不過，班農律師以與總統川普的通聯記錄，依法無須對外公開為由，拒絕提供。司法部表示，每項罪名會讓班農面臨最短30天，最長1年的牢獄之災。

批評人士質疑，班農遭起訴凸顯眾議院的特別調查委員會，動用難以想像的政治權力逼迫前朝政府官員合作。特別是，白宮前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）也拒絕出席作證；隨著班農遭起訴，梅多斯可能也落得刑案在身的下場。

就在上一週，前司法部高層官員克拉克（Jeffrey Clark）雖然出席委員會達1個多小時，但被問及各種問題時始終拒絕回答。

馬里蘭州民主黨聯邦參議員拉斯金（Jamie Raskin）認為，「大陪審團收到班農拒絕國會傳票的壓倒性、甚至是無可辯駁的證據。美國的司法體系不容許這樣藐視法治的行為」。

不過，班農沒有發表任何聲明。知情人士指出，他可能會在15日自首，於當天下午出庭說明。承審的法官為尼柯爾斯（Carl Nichols），他是由川普任命的聯邦法官。

班農的律師則澄清，班農之所以不配合調查，全是因為他根本沒有收到川普指揮。律師強調，川普的文件與證詞受到行政特權的保護，可以拒絕提出。

不過，民主黨認為所謂的總統行政特權，只存在現任總統而不包含卸任總統；更何況，國會受襲擊一事性質特殊，更不在此特權範圍內。依據總統行政特權，國家元首得以隱瞞部分訊息。