國民黨前立委顏寬恒9日晚間開記者會，宣布投入台中第二選區立委補選後，10日沒有很多公開行程，原來是先去接種第二劑疫苗。對此，港媒披露，顏認為要展開地方拜會行程前，必須先確保好自己與他人的健康；至於為何不像對手民進黨前立委林靜儀急著出招，則因顏家在地多年有自己的步調，不必特別大張旗鼓。

香港媒體《中評社》日前報導，顏寬恒9日晚間宣布參選後，隔日都無公開行程，而是私下趕快先去接種第二劑AZ疫苗，與確定被徵召後就動作頻頻、積極開跑行程的林靜儀，呈現極大反差。對此，顏幕僚透露，顏認為完整接種疫苗方能保護自己與他人，顏完整接種疫苗後才會展開一系列行程與拜會，也呼籲大家打疫苗增強防護力。

顏寬恒以「打疫苗」當作選戰起手式相當獨特，何況顏宣布參選後連競選團隊陣容都還沒公開，呈現一種「靜悄悄」的狀態；反觀林靜儀動作大又多，並隨即展開多項公開行程，顏顯得格外「淡定」。對此，顏幕僚透露，顏家已在地經營多年，選戰有屬於自己的步調，不必特別大張旗鼓。

此外，顏寬恒幕僚表示，接下來會私下進行地方人士拜會、公開行程也會起跑，競選團隊陣容也將陸續公布，會以行動宣告選戰開打。