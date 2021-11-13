民眾黨立委張其祿。（報系資料照）

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，已接種高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可混打AZ、BNT或莫德納疫苗，民眾黨立委張其祿質疑，如何定義緊急出國需求，以及高端混打其他疫苗依據何在，呼籲政府講清楚說明白，勿再把國民當成白老鼠。

張其祿指出，指揮中心昨宣布高端混打消息，引發輿論譁然，有民眾質疑是否「早知道如此，就不要打高端」，實際上，民眾更擔心的是，高端混打其他疫苗的效力及副作用等研究數據，政府根本就還沒有公布就片面宣布，不免讓人擔心，是否又把民眾當成實驗白老鼠，更進一步來說，若民眾混打高端及其他疫苗發生意想不到的副作用或甚至死亡，誰來負責任。

另一方面，雖然開放高端混打其他疫苗僅限「緊急出國需求」，所謂「緊急」之定義到底為何，如何認定，而打疫苗的第一線醫護人員、地方政府及邊境服務人員如何清楚辨識及作業，這些都是立即要面對的問題，但指揮中心連認定標準及SOP都沒有制訂，如何處理第一線防疫人員及民眾面臨的混亂。

張其祿要求指揮中心負起責任，務必告訴國民高端疫苗混打其他疫苗的依據跟風險，並向國人及各級政府清楚說明緊急出國需求的定義，避免造成民眾的不安、防疫人員的困擾及政府系統的混亂，為政策承擔風險。

民眾黨發言人楊寶楨也質疑，沒有臨床試驗的科學根據，混打後是否安全和有效，有什麼副作用都不知道，要醫生如何評估？政府一句話就想把責任推得一乾二淨，政府能保高端「混打」其他廠牌疫苗，對人體不會有任何負面影響，如果真不幸發生狀況，誰來負責。