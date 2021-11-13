睡覺的時候總感覺腿上有毛毛蟲在爬？中醫師李俊儀表示，出現這樣的症狀，可能是罹患了「不寧腿症候群」，一般多發生在下肢部位，睡覺的時候會比較嚴重，有些人甚至需要起床走走才能舒緩症狀，但躺回去又發作，因此常常會讓人失眠，提醒大家如果睡覺覺得腳會癢、會麻或有東西在爬，建議快就醫檢查。

李俊儀近日在臉書發文表示，不寧腿症候群的患者，通常影響的部位以下肢為主，在小腿不動休息的時候，會出現如同「毛毛蟲在爬」或「灼燒刺痛」等異樣感覺，而這個狀況又以晚上睡覺的時候最為嚴重，常常會令人忍不住想要踢一踢或動一動。

李俊儀指出，這個症狀發作的時候，有些人甚至要下床走走才能減緩不適，不過，只要一躺回床上沒多久，蟲爬感又會再度出現，因此這個病症常會使患者無法入睡或失眠整個晚上。「只要夜晚睡覺常感到癢癢地、麻麻的，或覺得自己的腿裡面有蟲在爬，就要提醒自己有可能是不寧腿症候群，及早治療。」

李俊儀提醒，不寧腿又可以分為「原發性」和「次發性」。原發性多與家族遺傳有關係，通常在30歲以前就會出現症狀，研究認為與腦中分泌多巴胺的細胞異常有關，因此，通常會給多巴胺藥物治療，便可延長睡眠時間，提高睡眠的充品質；次發性則常見於缺鐵性貧血、類風濕性關節炎、孕婦、腎病，糖尿病、帕金森氏症、中風等。另長期使用抗組織胺藥、精神病藥等，也可能會引起類似不寧腿症候群的症狀。

李俊儀透露，不寧腿症候群的預防撇步大致上可以分成4大類，首先如果家族有相關病史，建議也去醫院做檢查；缺鐵、貧血的人應多吃紅肉、豬肉、肌肉和蔬菜，避免誘發疾病；另也要注意飲食均衡，養成規律運動的習慣，增加身體抵抗力；因為腎臟疾病、糖尿病與神經病變問題出現不寧腿症狀，請盡快就醫。

李俊儀也說，以中醫的觀點來看，不寧腿多是因為人體氣血虧虛，因為寒濕影響人體所導致，屬於「血痺」一類。治療上多會以通經絡的中藥為主，並以針灸為輔，以針帶氣，氣通血通，能夠改善夜晚小腿抖動的情形。