一名有妨害自由前科的曾姓工人，今年6月間騎機車在台中騎機車隨機尾隨夜歸女子，見到一名女OL後，一路跟著她返回的宿舍公寓，還跟著進入樓梯間內撫摸她的臀部，再掏出生殖器當場打手槍，嚇得女子狂奔回房內報警，警方調閱相關監視器畫面查獲曾男，台中地院依公然猥褻罪將他判處拘役50日，得易科罰金。

根據判決書記載，有妨害自由前科的曾姓男子，今年年6月9日18時2分許，騎著機車在路上四處尋找落單女子，隨機尋找女子，見到獨自騎乘電動自行車回到宿舍的被害女子A女，於是一路尾隨。

曾男趁著A女宿舍大門未關好也未上鎖之際，緊跟著A女進入前宿舍之1樓連接2樓之公共樓梯間，突然徒手從後方撫摸A女之臀部一下。

女方當場受到驚嚇，但曾男卻拉開褲檔掏出生殖器，A女見狀立刻跑回房內躲避，但曾男卻不離開，直接在樓梯間內繼續打手槍，事後才又騎著車離去。女方直到曾男離開後才報警。

法官審理後，審酌曾男在不特定人或多數人得以共同見聞之樓梯間，故意裸露陰莖，而為以手套弄其陰莖自慰之猥褻行為，造成見聞者心生反感，敗壞社會善良風俗，缺乏尊重他人之正確觀念，但念在犯後坦承尚見悔意，判處拘役50日，得易科罰金。