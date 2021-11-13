高雄市旗山區一名67歲尤姓男子11日上午領取2份五倍券後，他將裝有五倍券的封袋，塞進外套口袋裡，卻在騎車途中掉落。幸好被熱心的蕭姓民眾撿到，通知警方，警方經調閱路口監視器畫面，循線通知尤男領回。

旗山警分局建國派出所11日上午10時許接獲報案，一名熱心的蕭姓民眾表示在旗山區中華路與中學路口停等紅綠燈時，撿到2份未拆封的五倍券，便撥打110請求警方協助。

警方獲報後前往現場處理，因為五倍券沒有記名，員警只能依據拾獲處地緣關係四處查訪，並調閱路口監視器，逐一清查可能的遺失對象。

警方透過監視器追查，發現五倍券是1名機車騎士經過時遺失的，追查車牌後連絡上失主，失主趕到派出所，看到自己遺失的五倍券，一度不敢置信。他說，當天從旗山區騎回六龜區住家，回到家後才發現五倍券不翼而飛，但因為旗山到六龜路程近40公里，根本無從找起，原本想放棄，沒想到竟然還能找回來。

警方呼籲，民眾領到五倍券後，可以先將封袋上面的流水編號拍照，當作佐證，且五倍券等同於現金，應妥善保管。