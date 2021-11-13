央視報導，位於福建莆田的湄洲灣跨海大橋，是大陸正在建設中的福廈高鐵全線重點控制性工程。今天（13日）上午，湄洲灣跨海大橋合攏。

湄洲灣跨海大橋橫跨湄洲灣海域，全長14.7公里，海上施工長度10.8公里，是福廈高鐵的重要控制性工程。此次的合攏段長2公尺，採用混凝土澆築。為了確保工程質量，消除溫度帶來的影響，澆築時間選取在一天溫度最低的凌晨進行。今日5時，隨著最後一方混凝土澆築完畢，大橋順利合攏。

大橋所在的湄洲灣海域風大浪急，水文情況複雜。施工過程中，在橋上佈置了多種參數檢測傳感器，通過物聯網技術遠程採集相關數據，分析大橋的線形、應力等情況，即時進行適當調整，確保橋梁結構安全。

在湄洲灣跨海大橋的建設過程中，是一邊推進工程建設，一邊針對海域特點進行工藝、工法創新。先後進行海上超長棧橋、潮汐區圍堰、大直徑深水樁基等技術革新，為大陸高速鐵路海域施工積累了寶貴經驗。截至目前，大橋已經有32項技術工藝獲得專利授權。

大橋合攏之後，將進行無道碴道床施工，為後續鋪軌奠定基礎。福廈高鐵是中國「八縱八橫」高速鐵路網中，沿海通道的重要組成部分，將於2023年建成通車。它北起福州，南至廈門、漳州，是中國首條跨海高鐵。開通運營後，福州到廈門行車時間將縮短到1個小時以內，大力推進東南沿海城市群的快速發展。