運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，五行為「土」者，也就是生肖屬牛、龍、羊、狗的人，在冬天最能聚財，賺錢機會也最多。

▍1.生肖牛

屬牛人在冬季最幸運，能夠心想事成，學業事業都能有很大的提升，得到的金錢回報也最多。創業者能獲得大單，生意人的客人暴增，上班族遇貴人，有望升職加薪，是儲蓄錢財的好時機。屬牛人財運連漲不停，簡直財神爺顯靈，讓財庫豐盈起來。

▍2.生肖龍

屬龍人有才華，命格好，冬季會更加走運。他們敢想敢拚，心中會有許多賺錢的想法，執行起來順利無比。屬龍人財運暴漲，會有很不錯的錢財入帳，收入增高。他們本就運氣不差，再趕上鴻運到來，可八方聚財，錢越賺越多，一切水到渠成。

▍3.生肖羊

冬季是屬羊人的幸運時期，無論哪種行業都能有錢財上的收穫，並且數目不小。貴人助力強，地位和收入將會得到很大的提升，財富翻倍，獎金福利更是水漲船高，會遇到意外驚喜，偏財到來，有很多發財機會。屬羊人的運勢極佳，好運源源不斷，家中喜事連連，親人和睦，日子過得溫馨幸福。生活品質提高，金錢多沒有煩心事。

▍4.生肖狗

冬季聰明的屬狗人可大展身手，有望實現心中夢想。運勢強勁，小人不敢靠近，做事很順利，所有霉運都遠離，只有鴻運隨身，人旺財也旺。屬狗人懂得為他人著想，很容易得到貴人的喜歡，在工作生活中做事有人幫，少遇挫折。屬狗人好好努力，每一分耕耘都不白費，會有很多財源，可大賺一筆。

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