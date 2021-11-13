大陸《經濟日報》：兩美口服「特效藥」為啥不能擔當新冠疫情「終結者」。圖為10月30日美國默沙東集團研發口服抗新冠藥物莫納皮拉韋（molnupiravir）生產線。（摘自美國默沙東集團默克公司官網）

大陸國務院主辦中央直屬黨報《經濟日報》13日報導，近日，兩家美國製藥公司默沙東和輝瑞接連發布新冠口服藥好消息，因為資料樂觀，被不少人視為新冠「特效藥」研發成功，甚至說這樣的新冠「特效藥」可以成為全球疫情「終結者」，有望幫助我們恢復疫情前的正常生活。不過，抗擊疫情需多管齊下，所謂的「特效藥」目前還遠遠不能取代疫苗、口罩、檢測隔離等措施。對國際巨頭的新冠「特效藥」，可以保持關注、借鑒學習，但切不可神化其功效，更不能因此放鬆疫情防控。

《經濟日報》報導，世衛組織發言人就此問題發聲時，顯然持審慎態度。他表示，世衛組織將盡快開始審查默沙東公司此前提交的新冠口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）的三期臨床試驗資料，並稱「目前全球仍處在新冠疫情大流行之中」。

《經濟日報》指出，「特效藥」為啥不能擔當疫情「終結者」大任？

首先，「特效藥」未必真的有特效，需等待真實世界資料。

目前，默沙東公司研發的莫納皮拉韋已獲英國藥監局批准上市，成為全球第一款獲批的新冠口服藥。根據三期臨床試驗資料，該藥將住院或死亡的風險機率降低了約50％。輝瑞公司研發的口服抗新冠藥物Paxlovid尚未獲批，但其三期臨床試驗資料更好，能將輕、中症且存在基礎疾病的新冠肺炎患者住院或死亡機率降低89％。

但是，臨床試驗一般是在較短時間內，對一小部分選定人群進行研究。判定「特效藥」是否真的有「特效」，臨床研究資料當然重要，不過最終還要看真實世界的治療效果，現在就得出「有效」結論為時過早。等一段時間，看看西方國家的真實療效，看看大規模人群應用中是否出現嚴重副作用，再做評判不遲。

《經濟日報》表示，其次，「特效藥」性價比（CP值）並不高，將影響其普及性。

西方醫藥巨頭的這些「特效藥」，價格非常高。有媒體透露，莫納皮拉韋每個療程定價約為705美元。與「特效藥」相比，新冠疫苗同樣可以將住院或死亡機率降低九成左右，但價格要便宜得多，是更為經濟、更易普及的選擇。

《經濟日報》稱，再次，從切斷傳染病大流行的策略講，防大於治。

在新冠疫情已經全球大流行、病毒還在流行中變異的今天，少數人獲得救治是不能終結疫情的。新冠口服藥不能預防感染，只能減少住院和死亡風險，不會像新冠疫苗那樣幫助阻斷社區傳播。因此，新冠口服藥只是抗擊疫情的有效工具之一，而全球抗疫重點仍應放在做好常態化防控、提高疫苗有效率和接種率上。