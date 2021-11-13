全球航空業受到COVID-19重擊，破產或退出，大多數都奄奄一息，股價停留在低檔，只有台灣的航空股格外強勁。財信傳媒董事長謝金河表示，華航、長榮航股價創下10幾年來最高價，成了世界級的奇蹟；他點出原因，兩家航空公司業績大好都與貨運有關，而貨運的好又源自「台灣出口強勁」，尤其又以電子業為大宗，很多產品採用空運，航空貨運需求暴增，看出台灣經濟底氣。

謝金河在臉書發文指出，過去在承平時期，國內航空股價都貼近面額，或是最慘只剩5.5元，但最近出現飆漲，華航漲到26元，長榮航空漲到27.7元，都創下10幾年來最高價。對比全球航空業受到疫情重擊，大多數公司股價停留在低檔，只有台灣的航空股格外強勁，這個現象很值得探討。

他進一步分析，疫情重擊全球經濟，破壞產業鏈，但長榮航空這兩年從7.56大漲到27.7元，華航從5.5漲到26元，令人刮目相看。原來是航空業結構出現大變化，過去兩家航空公司以客運為主，疫情重擊下，客運萎縮，兩家航空公司加強貨運比重，華航第三季營收344.74億元，淨利29.17億元，EPS 0.51元，完全扭轉昔日靠客運而出現虧損累累的狀況，10月營收更創下249.45億元紀錄。長榮航空10月營收103.71億元，第三季純利14.83億元，也是罕見的好成績。」

謝金河認為，兩家航空公司業績大好都與貨運有關，而貨運的好又源自台灣出口的強勁，10月出口401.4億美元，這是空前紀錄。台灣的出口從去年元月250.7億美元爬升至現在超過400億美元，今年前10個月，出口3642億美元，比去年同期增加30%，這個出口暢旺又來自台商回台投資。

「經濟部台商回台投資三大方案，回台投資企業1045家，金額1.4029兆元，這是帶動台灣經濟發展的重要動力。」謝金河坦言，製造業深耕台灣，帶動出口，台灣的出口又以電子業為大宗，很多產品採用空運，航空貨運需求大增，可以看出台灣經濟的底氣！