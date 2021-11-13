台語歌手黃大衛，參加歌唱選秀節目《超級紅人榜》出道，日前入住台中火車站附近連鎖商旅，進房間時遭掉落的冷氣蓋板砸傷後腦勺和頸部，雖然旅館人員協助送醫，但付了500元醫藥費後，不過他至今必須帶著護頸，工作也就此停擺，但業者就此不聞不問，讓他憤而決定提告。

根據《鏡週刊》報導，黃大衛上個月因工作關係，入住台中火車站附近連鎖商旅，沒想到開門走入房間時，冷氣濾網蓋板突然掉落，直接砸中他的後腦勺和頸部，當下痛到一陣暈炫，甚至連站都無法站穩，跟商旅幹部報告此事後，對方便將他送往醫院急診，也表示是冷氣蓋板的「卡榫」斷裂導致，強調會請人維修。

黃大衛送醫後診斷出是「頭部外傷與頭皮鈍傷」，對方也幫忙付了500元醫藥費，不過之後便對他的傷勢不聞不問，如今他不僅得帶著護頸，連走路平衡感都出問題，甚至經常頭暈想吐，工作也因此停擺，想與對方討論後續醫療賠償問題，對方僅表示：「多送你幾天免費住宿」，致電高階主管時，對方竟反問：「你沒有保意外險嗎」，疑似對他刻意刁難，未積極處理的態度讓他相當心寒，只好向台中市府陳情，並對業者提告。

黃大衛事後無奈表示：「其實我是這家旅館的常客，與店內的幹部也都熟識，但我被砸傷後，他們的後續處理卻相當消極，讓我的行動和工作都出問題，向該公司反映還被主管刁難，所以決定提告和訴諸媒體討公道」，對此，業者表示未接到旅館幹部反映此事，須向事發旅館進行了解。