高市大寮區今（13）日清晨發生一起重大車禍，1名20歲黃姓男子酒後駕車行經光明路三段和翁園路口時，和一對騎車雙載的夫妻發生碰撞，因撞擊力大，夫妻倆當場噴飛重摔倒地，送醫不治。據了解，這對身亡的夫妻皮日感情相當好，經常一起騎車出遊，今天清晨與友人一起騎車要出遊時，才剛出發就遭到黃男猛撞，後方的友人見狀立刻上搭救，扶著傷者大喊「你要撐下去」。

高市大寮區光明路三段和翁園路口今（13）日清晨發生一起重大車禍，造成一對夫妻不幸身亡。（石秀華翻攝）

高市大寮區光明路三段和翁園路口今（13）日清晨發生一起重大車禍，造成一對夫妻不幸身亡。（石秀華翻攝）

由於撞擊力道相當大，這對夫妻被撞飛後，倒臥地上還相隔十餘公尺遠，連安全帽都被撞飛，當時兩人已經無意識。

就駕肇事的黃姓駕駛則有肢體外傷，因意識不清送醫急救，警方事後查出黃男酒測值0.41毫克，又是酒駕釀禍，警方將進一步釐清車禍肇事責任。

警方指出，該起車禍發生在今天清晨5時10分許，20歲的黃姓男子駕駛自小客車行經大寮區光明路三段和翁園路口，當時53陳姓男子騎車搭載54歲的李姓妻子行經該處，黃男行經路口疑似未踩煞車，車子直衝陳男夫妻機車，造成夫妻連人帶車被撞噴飛重摔在地昏迷，機車零件散落一地。

肇事的黃男車子車頭撞爛、車身凹陷毀損，身體受有擦挫傷，車中的17歲張姓少年受到驚嚇未受傷；消防局中庄分隊出動救護車前往，將夫妻送醫急救，仍因傷重不治死亡；陳男也因身體多處擦挫傷，意識不清，送醫治療，經抽血換算酒測值，高達0.41毫克，詳細肇責由警方進一步調查中。