台鐵EMU3000型新自強號城際列車將於12月29日正式上線營運，商務車廂將命名為「騰雲座艙」，由專人服務。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

台鐵EMU3000型新自強號城際列車將於12月29日正式上線營運，列車提升安全控制與管理系統，並更著重舒適性與旅客乘坐環境。外界好奇的商務車廂，台鐵命名為「騰雲座艙」，餐點包含騰雲限定台鐵便當、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘鳳梨酥等，飲品則有星巴克咖啡、限定AQUAGEN氣泡水等，票價設定北花796元、北東1145元。

EMU3000商務車廂配有30個座位，提供加大寬敞的專屬座椅，設有USB插槽和110V充電插座，同時提供免費Wi-Fi。台鐵表示，商務車廂旅客將有台灣軌道列車上最佳精緻餐飲及專屬服務，為提升服務水準，台鐵局特別把新進人員送到中華航空公司進行商務艙服務訓練，把客機座艙服務精神，轉移至台鐵新車的服務上。

騰雲座艙精選餐點和飲品，乘客可提前透過台鐵App或官網預選餐飲，當日購票的乘客，則提供列車上備用餐飲品為主。

餐點包含騰雲座艙限定台鐵便當、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘（鳳梨酥＋蘋果酥）、福義軒香辣蘇打餅或檸檬薄片餅；飲品包括星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、或EMU3000型設計款瓶裝水。

台鐵表示，騰雲座艙遠程票價僅約為一般座位票價的1.4倍，有遞遠遞減的優惠，但不發售里程50公里以內車票，台北－花蓮796元、台北－台東1145元、台北－台中705元、台北－高雄1205元。

台鐵局日前經內部員工票選後，商務車廂正式命名為騰雲座艙，並委託設計師張軒豪設計騰雲座艙專屬標示，字體融入台鐵原有車廂標示文字結構，並以車身弧線外型做發想，運用軸線傾斜軸心提高的手法，加上帶有速度感的流線設計。新Logo將用於EMU3000商務車廂內外標示、車站月台、車序牌、地貼及售票窗口等處所，凸顯騰雲座艙專屬性。