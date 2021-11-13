對公投態度 張忠謀的態度是「不同意」。（曾薏蘋攝）

台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，昨天參加APEC經濟領袖視訊會議，張忠謀今在總統府舉行會後記者會時，被問到對於這次四個公投的態度。張忠謀表示，「我不回答公投的問題」。

張忠謀今天記者會時，被問到「過去您曾支持政府，目前關於四大公投，個人看法是『四個同意』還是『四個不同意』？」張忠謀表示，「我不回答公投的問題，今天是APEC開會記者會，我不回答這個」。

總統府今天上午召開記者會，張忠謀出席說明相關成果，以及昨晚峰會致詞內容。