對於四大公投態度？張忠謀9字回應 11:202021/11/13 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，昨天參加APEC經濟領袖視訊會議，張忠謀今在總統府舉行會後記者會時，被問到對於這次四個公投的態度。(取自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對公投態度 張忠謀的態度是「不同意」。（曾薏蘋攝） 台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，昨天參加APEC經濟領袖視訊會議，張忠謀今在總統府舉行會後記者會時，被問到對於這次四個公投的態度。張忠謀表示，「我不回答公投的問題」。 張忠謀今天記者會時，被問到「過去您曾支持政府，目前關於四大公投，個人看法是『四個同意』還是『四個不同意』？」張忠謀表示，「我不回答公投的問題，今天是APEC開會記者會，我不回答這個」。 總統府今天上午召開記者會，張忠謀出席說明相關成果，以及昨晚峰會致詞內容。 張忠謀APEC經濟領袖會議 致詞全文曝光 #張忠謀 #公投 #態度 #總統府 #APEC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影片流出陳時中嗆媒體「越問越感到有陰謀」 網頒3字封號 08:162021/11/13 政治 被問戒菸陳時中酸「你管比我太太還嚴」 他揭背後恐怖事 08:542021/11/13 政治 APEC領袖峰會 習拜線上同框 日相稱CPTPP不容恫嚇 04:102021/11/13 焦點要聞 APEC非正式經濟領袖會議－美國總統拜登：應將氣候變遷危機 視為經濟轉機 04:102021/11/13 財經要聞 國民黨力保5席 民進黨拚突破現狀 04:102021/11/13 地方新聞 歐陽靖搭小黃險撞名車遭持球棒威嚇 嘆「富裕沒有錯，錯的是教育」 09:252021/11/13 娛樂 職場達人－台電新事業開發室土地開發組組長 張小燕創意領航 廢料變文創 04:102021/11/13 產業特刊 苗縣議會總質詢 聚焦4大公投 04:102021/11/13 地方新聞 張瑞竹拒碰帥哥 配對陳俊生零緋聞 04:102021/11/13 娛樂新聞 獨木舟長划 臺北親水樂 04:102021/11/13 產業．科技 門脇麥《東京貴族女子》扮無自我富家女 面癱出現後遺症：反應都變遲頓 02:162021/11/13 娛樂 觀察者網》美歐聯手打供應鏈的主意？我認為是徒勞（黃靖） 08:472021/11/13 海納百川 大陸人看台灣》台灣偶像的職業盡頭是帶貨 08:452021/11/13 兩岸徵文 政治熱門新聞 嗨唱影片瘋傳後 彭文正竟這樣評價陳時中 - 政治 陳時中2022想選六都市長？郭正亮吐槽3字 - 政治 陳時中影片外流綠營扯到大陸 郭正亮竟脫口一句 - 政治 蔡英文最新民調出爐後 網反應曝光 - 政治 陳時中影片為何此時流出？前女主播爆內幕 宅神吐14字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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