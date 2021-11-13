由數個民團發起的「秋鬥行腳」，13日從屏東火車站前出發，預計步行30天走到台北，沿路邀請民眾一起走路宣傳公投「反萊豬、護藻礁」。（謝佳潾攝）

由數個民團發起的「秋鬥行腳」，13日從屏東火車站前出發，預計步行30天走到台北，沿路邀請民眾一起走路宣傳公投「反萊豬、護藻礁」。（謝佳潾攝）

由數個民團發起的「秋鬥行腳」，13日從屏東火車站前出發，預計步行30天走到台北，沿路邀請民眾一起走路宣傳公投「反萊豬、護藻礁」，目標即是12月18日「反獨裁、拼公投」，而蘇偉碩也出席應援，他強調，小孩才做選擇，我們要護藻礁也要新鮮空氣。

蘇偉碩指出，今天很高興參加秋鬥行走，今年秋鬥很特別，因為疫情關係不能像以前一年一度在凱道大會師，所以選擇在蔡英文跟蘇貞昌的故鄉出發，特別有意義，屏東是台灣最南的縣市，春天是最早從屏東開始往北延伸，最後才會抵達台北，所以今年的秋鬥也要把民主的春天一路從屏東出發帶向台北。

蘇偉碩說，他們沿路要告訴所有的鄉親所有的百姓，1218公投很重要，因為台灣的民主經過3、40年前輩先賢先烈的奮鬥，好不容易爭取到民主與法治，但在5年之內，一個以民主為黨名的政黨執政，讓台灣的民主一步一步消失，甚至連公民投票都要汙衊，說公投就是要搶奪政權，這真是全世界最大的笑話。

「什麼叫做民主？」蘇偉碩怒指，民主就是用投票來決定政權，不然她憑什麼當總統，她當總統是因為台灣有民主，公民可以投票、可以選舉政治人物，但如今他們卻汙衊公民投票是為搶奪政權，我們要告訴他，你法律系是讀假的。

他不滿道，今天我們看到這些台大法律性畢業的，當上今天官位最高的公僕，卻把法律上的正當程序踩在腳底下，透過不正當程序開放萊豬、踐踏破壞藻礁、剝奪非常多人民的私有財產，我們從屏東出發往北延伸，會在沿途看到一切被踐踏民主法治所壓迫的民眾，我們要告訴現有的政府，人民是有法律賦予的抵抗權但不是衝到行政院占領，而更積極更有效的公民投票。

他強調，公民投票是我們公民積極行使抵抗權，改變政府非法不義不正當的政策，當中最嚴重的就是開放有毒萊豬，美國豬肉可以吃，但有毒的萊克多巴胺我們不要，我同意美豬進口，但也同意要把有毒的萊克多巴胺豬肉禁止進口，同時也同意把7600年的藻礁保留下來，空氣汙染的改善是政府的責任，政府不能要脅我們必須在保護藻礁跟呼吸新鮮空氣之間做選擇。

「小孩子才做選擇，今天我們都是大人！」他說，我們要保護藻礁，也要新鮮空氣，若現在的政府做不到，就換人做做看，今天我們一步一腳印出發，需要把正確的觀念訊息告訴所有國家的主人，不要被政治的詐騙集團欺騙，1218勇敢出來投下同意票。