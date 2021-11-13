新華社13日報導，中國常駐聯合國副代表戴兵12日在安理會薩赫爾問題公開會上發言，表示支持解決非洲薩赫爾五國聯合部隊在後勤支助和資金方面面臨的困難。戴兵說，本月底，中國將同非洲國家共同舉辦中非合作論壇第八屆部長級會議。中方願藉由本次會議，在抗擊疫情、疫後重建、貿易投資、減貧發展、應對氣候變化等方面加大對地區國家支持。中方願同國際社會一道，共同為薩赫爾地區長治久安貢獻力量。

薩赫爾地區是非洲撒哈拉沙漠以南一個寬320公里至480公里、被喻為居住著世界上最貧困、最脆弱人口的區域。近年來該地區飽受貧困、武裝衝突和自然災害的困擾。2014年，薩赫爾五國集團成立，成員國包括布吉納法索、查德、馬利、茅利塔尼亞和尼日。

戴兵說，近年來，薩赫爾五國積極聯合自強，深化反恐合作，開展多輪反恐行動，為消除恐怖主義影響、維護地區安全穩定發揮了重要作用。中方支持聯合國馬利多層面綜合穩定團（馬利穩定團）持續改進對聯合部隊的後勤支助。中方鼓勵歐盟加大對聯合部隊的資金支持。有關國家重組和縮編軍事部署，要同地區國家加強溝通，避免出現安全真空。中方重視地區國家在供資問題上的關切，支持聯合部隊獲得可持續和可預測的資金支持，支持盡快找到既契合地區實際、滿足聯合部隊需求，又兼顧各利益攸關方關切、能為各方接受的解決方案。中方將繼續通過雙邊管道向聯合部隊提供資金和裝備支持。

他說，馬利在地區反恐合作中占據重要位置，國際社會要為馬利政治過渡提供建設性支持，推動馬利各方通過對話解決分歧，根據馬利客觀實際和馬利人民意願推進大選籌備，維護馬利政局穩定。外國作戰人員從利比亞撤離要有組織、有秩序進行。在此過程中，有關各方要同薩赫爾地區國家加強資訊交流和行動協調，避免撤離對地區局勢造成負面影響。