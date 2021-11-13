高雄市又發生酒駕重大車禍，黃姓男子酒駕撞騎士夫妻，造成夫妻傷重不治，黃男座車車頭毀損、車身凹陷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

不幸遭酒駕男撞及死亡的夫妻所騎乘機車，車身毀損。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

酒駕死亡車禍發生在高市大寮區光明路三段和翁園路口，警方到場處理，可見被撞機車零件散落一地。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

又是酒駕肇事！高市大寮區今（13）日清晨發生一起重大車禍，1名20歲的黃姓轎車駕駛在大寮區光明路三段和翁園路口，撞及一對騎車雙載的陳氏夫妻，造成夫妻傷重雙雙不治；據了解死亡的陳姓夫妻在大寮區開設寵物店，平常喜歡四處旅遊，原本今天早上2人準備騎車和親友至南投杉林溪遊玩，無奈因酒駕男肇事，瞬間和親人從此天人永隔！

警方指出，該起車禍發生在今天清晨5時10分許，20歲的黃姓男子駕駛自小客車行經大寮區光明路三段和翁園路口，當時53陳姓男子騎車搭載54歲的李姓妻子行經該處，黃男行經路口疑似未踩煞車，車子直衝陳男夫妻機車，造成夫妻連人帶車被撞噴飛重摔在地昏迷，機車零件散落一地。

肇事的黃男車子車頭撞爛、車身凹陷毀損，身體受有擦挫傷，車中的17歲張姓少年受到驚嚇未受傷；消防局中庄分隊出動救護車前往，將夫妻送醫急救，仍因傷重不治死亡；陳男也因身體多處擦挫傷，意識不清，送醫治療，經抽血換算酒測值，高達0.41毫克，詳細肇責由警方進一步調查中。

據了解，不幸命喪在酒駕男輪下的53歲的陳姓騎士和54歲的李姓妻子，夫妻鶼鰈情深，在大寮地區開設寵物店，夫妻倆喜歡四處旅遊，今天上午本來打算至南投區杉林溪旅遊，卻遭遇不幸的酒駕車禍，雙雙喪命。

根據警方調查，肇事的黃男今天凌晨和友人在大寮區一家小型KTV飲酒作樂，宴飲後，黃男駕車欲載17歲的張姓少年返回鳥松區住處，當時坐在副駕駛座上的張姓少年一上車就昏睡，直到撞車發生車禍才驚醒，至於酒駕肇事的黃男事發後，因頸椎受傷，還在醫院治療中，無法做筆錄。