東豐自行車綠廊綠意盎然，有「綠色的大甲溪」的美稱，每逢假日遊客如織。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

東豐自行車綠廊每逢假日遊客如織，其中1.8k長下坡長達100公尺，且車道兩側喬木茂密，行車視線不良，經常發生失速意外，被車友形容為「自摔險坡」。為提升遊客騎乘安全，台中市觀旅局編列482萬進行險坡改善工程，將坡度降緩至4％，並疏修喬木及設置安全防護設施，優化工程已完工在今日恢復通行。

東豐自行車綠廊全長約13.6公里，穿梭於客家山城，全線綠意盎然，有「綠色的大甲溪」的美稱，與鄰近大甲溪的藍相輝映。自啟用以來，一直是大小朋友休閒健身的熱門選擇，沿線可見舊鐵道、田園、水利設施、客家庄等不同風采，綠意綿延、風光明媚。

當地租車業者反映，1.8k至1.9k路段長達100公尺長下坡，經常發生車友車速控制不慎，頻傳自摔或「撞成一團」；車道兩側喬木生長茂密，出坡口緊鄰周邊聯外道路，常有車友因視線不良及車速提升之下，釀成意外事故。

觀旅局今年6月派員至現場勘查後，即會同顧問公司前往進行道路坡降檢討及環境安全性評估，研議解決方案。經數次會勘及審查會，決定調整道路高程，將險坡坡度8％降至4％，並進行喬木修枝及於聯外道路口設置必要安全防護設施，「三管齊下」優化1.8k至1.9k車道。

觀旅局指出，施工初期開挖工區時，發現車道下方有大型排水箱涵、另有高壓電桿遷移、土地鑑界等問題，工程進度一度受阻。經多方努力並與相關單位協調後排除萬難，加速趕工完成，期間非常感謝當地居民及議員陸續關心。

觀旅局推薦，東豐自行車綠廊沿線有0蛋月台火車車廂、壯觀的石岡水壩及梅子鐵橋等景點，鼓勵遊客騎乘遊憩之餘，還可順道至終點的東勢客家文化園區造訪客家特色及人文風采，在這個怡人的季節細品大甲溪山水風光。