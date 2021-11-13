有遊客到花蓮遊玩入住民宿，驚見屋內「小強」亂竄，向業者反應還遭冷處理，遊客忍不住將「現況」PO到社群平台抱怨，引發熱議，縣府觀光處回應，造成旅客住宿品質觀感不佳深感抱歉，將持續進行聯合稽查，特別針對民宿環境衛生、居室整潔做檢查，確保旅客住得安心，玩得放心。

網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示與友人到花蓮玩，入住某間民宿後，發現房間裡竟出現數隻活體蟑螂，動手殺了至少5隻，小強還是不斷竄出，小孩見狀根本嚇得不敢睡，向業者反應卻遭冷處理，未出面解決或提議協助換房，僅回「真的無能為力」、「殺蟲劑我放在你們門口旁邊樓梯口」，留下一行人跟小強奮戰。

網友留言熱議「這麼多隻，這些蟑螂是全家出遊嗎？！」、「太離譜了吧，如果爬進睡覺的人耳朵怎麼辦！」、「這我不行，都有證據了，我會要求退錢，寧可睡車裡」、「蛤，真的太多了，睡覺時隨便都會跑到嘴巴裡欸」，「無能為力所以放殺蟲劑，是要旅客噴完再睡？夠扯！」

花蓮縣府觀光處長張志翔說，少數民宿業者未能遵守規定，造成旅客對花蓮民宿的住宿品質觀感不佳，深感遺憾及抱歉，可依「民宿管理辦法」第31條第2款規定，民宿經營者應維護民宿場所與四周環境整潔及安寧，針對業者違反規定，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

他說，花蓮旅宿獲Agoda訂房網站「全球最好睡」城市調查亞洲第3名殊榮，對於民宿環境衛生、居室整潔等部分，將持續進行定期及不定期聯合稽查，並呼籲業者善盡經營管理責任，同時也要求各旅宿相關公協會，向會員宣導住宿環境衛生重要性。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，每位民宿經營者提供旅客最乾淨舒適的空間是必要工作也是責任，協會會持續向會員宣導環境整潔的重要性，以維護整體民宿住宿品質。

花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長林文松說，此事件應屬個別案例，業者當下危機處理不適當，導致客戶滿意度低，傷害花蓮觀光形象，也讓好不容易盼到疫情解封後出遊的曙光蒙上一層陰霾。