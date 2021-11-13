台積電創辦人張忠謀代表我國出席APEC經濟領袖會議，對於供應鏈韌性的問題，張忠謀在會議中向成員國表示，半導體供應瓶頸的現象近期經常引起討論。 晶片短缺的情況是需求遭到低估、天然災害發生、物流擁塞與數位 需求激增等因素匯集而成。
張忠謀認為，雖然任何關鍵零組件的短缺都是一個嚴重的問題，然而，包含自由貿易與自由競爭的自由市場仍然是最好的解決方案。
他強調，事實上，因應近期晶片短缺而大幅提升晶片製造的產能，正好體現了自由市場是解決短缺或過剩問題的最佳方案。
台積電創辦人張忠謀代表我國出席APEC經濟領袖會議，對於供應鏈韌性的問題，張忠謀在會議中向成員國表示，半導體供應瓶頸的現象近期經常引起討論。 晶片短缺的情況是需求遭到低估、天然災害發生、物流擁塞與數位 需求激增等因素匯集而成。
張忠謀認為，雖然任何關鍵零組件的短缺都是一個嚴重的問題，然而，包含自由貿易與自由競爭的自由市場仍然是最好的解決方案。
他強調，事實上，因應近期晶片短缺而大幅提升晶片製造的產能，正好體現了自由市場是解決短缺或過剩問題的最佳方案。
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