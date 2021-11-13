陳時中脫罩歡唱喝酒 46秒完整影片曝光網瘋傳。★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

衛福部長陳時中嗨唱飲酒的影片流出，引起軒然大波，陳時中解釋基本上都符合防疫標準跟生活規範，但資深媒體人康仁俊在政論即目中搬出去年陳時中自己講的話，「距離近又是不特定人士，仍要設置隔板」，主持人陳斐娟一看說，那就沒有符合規定啊！

國民黨主席朱立倫日前針對陳時中外流影片內容表示，這樣一個「有女陪伴」的情況之下，如果是國民黨，早就已經下台了。衛福部長陳時中則在記者會回應，不知道標準是怎樣定？「喝酒」就要下台？還是「唱歌」就要下台？這標準有很多啦！基本上我們都符合防疫標準跟生活規範。

陳斐娟12日在《這不是新聞》政論節目中指出，這是阿中部長的詭辯，唱歌吃飯當然不用下台啊，問題是跟誰唱歌？跟誰吃飯？在什麼場合？

《這不是新聞》主持人陳斐娟。（本報系資料照片，盧禕祺攝）

資深媒體人康仁俊表示，陳時中講那是去年6月15日的事情，畫面上看到大家酒酣耳熱，唱得很高興，又站這麼近。他找到去年5月27日中央社的新聞稿，陳時中說，（2020年）6月7日起，「距離近又是不特定人士，仍要設置隔板」。該節目也播放去年5月27日，陳時中接受訪談的音檔，主持人問，「6月7日以後，不是特定人士吃飯，在一個地方，可以摘掉口罩之外，其他人還是要有隔板？」陳時中回答，「距離很近、非特定人用餐，希望能隔開。」

資深媒體人康仁俊。（本報系資料照片）

陳斐娟強調，去年6月15日當然適用去年5月27日之規定，那就沒有符合規定啊！康仁俊稱，不知道他認為距離夠遠是如何，他可能覺得那天距離很遙遠，要多近才算近？所以當然引起很多討論！

康仁俊並強調，站在陳時中身旁大讚部長好酒量的是爭議醫師陳識中，此人因標案收回扣涉貪，這是衛福部的案子，現在部長跟他喝酒，感覺陳時中的道德標準跟一般人不同，一般人認為要迴避。陳斐娟也認為，這當然要迴避啊！

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