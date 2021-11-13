為了迎接明年百年校慶，國立台灣師範大學與全國校友總會攜手，陸續在全國舉辦四場「未來教育在台灣」教育峰會，北區場在11月13日先登場，全國校友總會理事長、金仁寶集團董事長許勝雄、台師大校長吳正己號召下，上百位國高中校友校長、老師及教育局處首長齊聚，針對「極速科技、後疫時代、國際變遷」三大主題，凝聚共識並尋找未來教育的行動方案，為台灣的教育帶來前瞻與展望。

台師大自1922年創校迄今，歷時近百年世代傳承與培育人才，尤其過去肩負師資培育的重責大任，更是影響臺灣教育的重要推手，畢業校友在全國各級學校師資、教育行政人才表現亮眼，其中國中校長占全國34.7％、高中職校長占全國44.4％、大專院校校長佔全國12.6％，目前教育部長和六都教育局長都是校友，還有12位校友為現任縣市長或教育局處首長，對台灣的教育影響深遠。

許勝雄是台師大國文系畢業校友，他強調，教育是厚植國力的根本，期待這次峰會除了強化校友凝聚力，更彰顯台師大在教育界的領導地位，並探討未來教育發展趨勢，盼為急速變化時代中如何培養未來人才，提出嶄新觀點，對台灣社會有所貢獻。

隨著人工智慧不斷演進，共享知識時代來臨，專業知識都可以被AI取代時，關於未來教師的師資培育、教學方法、課程內容等，甚而未來的學校制度與升學制度，都亟需思考「知識與學習」的創新。因此台師大與全國校友總會及各地校友會，設定三大面向、10項議題，運用公民咖啡館的方式，進行對話與交流，以連結不同觀點。

三場專題講座中，資訊教育研究所教授張國恩以「極速科技之未來教育」為題，強調後疫情時代將面臨四大轉變：教學與學習型態面臨改變，師生互動模式將會創新，學生為主、老師為輔的角色轉變成為趨勢，老師是陪伴者或學習管理者，需重新思考。

吳正己強調，學習環境的重製與強化，包括電腦設備升級、網路的穩定度等，大數據與AI帶來個性化教學，視訊化教育也使學習管道更公平；跨國教育合作的變革，擴大了學習資源分享，但學習管道量多卻不一定質精；最後則是非同步教學的廣泛運用。最後他認為，數位科技對教育的影響雖然有利有弊，但面對大趨勢，教育會逐漸導向「Open School」，擴大對學習資源的利用。

地理系畢業校友、高雄師範大學校長吳連賞接著提出「後疫情時代之未來教育」，教學虛實整合造成深度自主學習，由於學習載具不同，與偏鄉中小學攜手合作成為關鍵。雖然線上課程成為趨勢，卻也較易使學生分心，因此將50分鐘課程切分為小段落教學，並鼓勵互動參與，才能有效補足線上教學的缺陷。

教育系畢業校友、台中教育大學校長王如哲則談「國際變遷之未來教育」，政府推動「2030雙語國家發展政策」，在國際化趨勢下，下一代須具備英語能力，但如何看待英語更為重要，他認為，英語應作為國際間溝通橋樑，而非英語世界的單方文化輸出。

王如哲建議，台灣學生除了學習英語外，也可以嘗試了解非英語系國家的文化、熟悉各國口音，透過英語擴展對不同文化的理解，避免文化偏見與我族中心，例如多和外籍學生接觸談話。至於如何自在學習英語，王校長認為學校可以協助學生出國拓展視野，或是在課堂安排國際生與台灣學生互動。