Such a tragic loss. Warm and full of life, Glen made us laugh and lit up the room. He was a visionary, and an innovator – a true leader. Lauren and I are heartbroken and will remember the precious time we got to spend together. (1/2) pic.twitter.com/AYKCGIUQfD — Jeff Bezos (@JeffBezos) November 12, 2021

美國醫學研究軟體企業家德伏里斯（Glen de Vries）上月才搭乘貝佐斯旗下航太公司藍源（Blue Origin）火箭上太空，但不到一個月時間卻傳來噩耗，美國警方表示，周四（11日）49歲的德伏里斯搭乘小飛機在新澤西州墜機喪生。

CNN報導，新澤西州警方指出，德伏里斯搭乘的飛機於周四下午在距離紐約市40英里漢普頓鎮的一處茂密林區發生致命墜機事故，但這起飛機失事原因不明。據了解，這架用於訓練和娛樂的飛機屬於四人座。

消息傳出後，亞馬遜、航太公司藍源（Blue Origin）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在推特發文，哀悼德伏里斯不幸喪生，還說他是一位「溫暖又充滿活力的人。總會逗我們笑，為周遭朋友帶來歡樂；他充滿遠見與創新，是位真正的領袖。」

藍源一位發言人也說，「聽到德伏里斯意外去世，感到非常震驚。他對航空的熱情，以及慈善工作的奉獻，一直以來受到大家的尊敬與欽佩。」

德伏里斯10月才搭載貝佐斯旗下航太公司藍源的火箭上過太空，這趟旅程另外3人為星艦迷航記（Star Trek）中飾演寇克艦長（Captain James Tiberius Kirk）的威廉沙特納（William Shatner）、藍源的任務暨飛行營運副總裁鮑爾斯（Audrey Powers）、星球實驗室公司（Planet Labs）共同創辦人博修仁（Chris Boshuizen）等。