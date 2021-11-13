「秋鬥行腳」13日從屏東出發，除反萊豬、護藻礁、大選綁公投等3項公投案領銜人齊聚發聲要「一路北閥」外，民眾黨立委蔡壁如也出席讚聲，她附和道，民團不像民進黨有錢可以舉辦多場豪華宣講，但他們能走上街頭，告訴大家別讓後代子孫只能去博物館看藻礁照片。

蔡壁如指出，透過民調，她才知道原來很多人不知道公投的日子，為此，她從9月開始展開全國宣講，這周一起她也開始站在街頭宣傳，雖然小黨沒有錢，不像民進黨有錢到每一場宣講都有豪華宣講台、大螢幕、還動員這麼多人有遊覽車，但我們可以站上街頭。

她說，對於反萊豬議題，民進黨一直抹黑我們反美國，但我們沒有反美豬，我們是反萊豬，美國豬肉進口超過20年，並沒有含萊克多巴胺，但去年蔡英文卻無預期宣布今年要進口，萊克多巴胺是禁藥，為什麼我們要去吃，反萊豬是全民共識！

至於護藻礁議題，她說，護藻礁的連署數目是最多的，可見這也是全民共識，我們要護生態，我們不希望子孫要看美麗的海岸線與藻礁只能去博物館看照片、影片，我們要把台灣美麗的海岸線留給子孫。她強調，藻礁是固碳生態環境的角色，為什麼不保留下來？