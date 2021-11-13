中國大陸昨新增新冠本土確診57例，遼寧大連占40例，當中有14人是食品公司員工，4人是冷藏庫關聯病例，莊河市大學城亦有3名餐廳員工及1名住宿學生確診。截至目前，大陸此輪疫情27天，已經波及21個省份，現有確診病例1280人。

大連本輪疫情首例確診病例來自莊河市首站定點冷庫。這已經是大連第三次發生與冷鏈相關的疫情。央視報導稱，這代表「鐵桶式防控」還有漏洞。

去年7月，大連爆發的疫情疑似起源於某海鮮公司的加工間。去年12月，大連金普新區疫情最初的感染者，均為進口冷鏈食品搬卸工。作為全中國冷鏈水產品進口最大的口岸，近70％的進口冷鏈貨物，都是通過大連進入中國。在大連，從事進口冷鏈相關產業的人員，約有60萬。

為此，在去年年底，大連市宣佈實行首站定點冷庫管理制度，嚴把入口關，凡是從口岸或外省進入大連的進口冷鏈食品，必須先進入首站定點冷庫進行集中消毒、集中檢測、集中監管，「批批檢測、件件消毒」後方可出庫，以實現從口岸到冷庫轉運的全鏈條閉環管理。而非首站定點冷庫，一律不得貯存。

除遼寧省外，大陸新增的本土確診病例，包括河北辛集市4例，內蒙古阿拉善盟4例，江西上饒市3例，黑龍江黑河市2例；北京海淀區、河南鄭州市、四川成都市及雲南德宏州各1例。