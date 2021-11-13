立法院長游錫堃受邀出席第4屆「全國台語漢詩詞吟唱比賽」。（王揚傑攝）

游錫堃現場吟唱古典詩詞。（王揚傑攝）

游錫堃現場吟唱古典詩詞。（王揚傑攝）

為推廣台語詩詞吟唱之美及在地藝文傳承，新北市中和區公所與新北市灘音吟社今（13）日共同舉辦第4屆「全國台語漢詩詞吟唱比賽」，立法院長游錫堃受邀到場，他致詞時表示，台語吟詩是種吟唱藝術，不但可以豐富文學修養，也能強化台語傳承。

游錫堃說，日據時代台灣吟詩社有300多間，但蔣介石先生來台灣推行國語、禁說方言，1951年台語吟唱漢詩也被禁，政黨輪替後透過一些老前輩的努力才慢慢復興。

游錫堃向主辦單位建議，我們應該學習日本、韓國或越南把吟詩在地化，像日本人吟唱「楓橋夜泊」也是用日語，吟詩要普及，讓大家都聽得懂，所以以後吟詩不見得要用「文讀音」，用「白話音」也可以。

此外，吟詩除了漢詩，也要有台灣詩，台灣詩不僅是文學，也包含了台灣的人文歷史，讓下一代在吟詩中了解台灣的歷史。游錫堃特別示範吟唱了《弔簡大獅》、《弔蔣渭水先生詩》及《吾人》深具台灣本土意識的三首詩，音律抑揚頓挫、神情絲絲入扣，獲得全場如雷掌聲。

本屆參賽者年齡從9歲到80歲約有百位大、小朋友一同參與，由專業評審委員仔細聆聽評審，成績將於下午4時公布。

中和區長賴俊達表示，中和文化多元豐富，融合閩南、客家、原民及新住民多樣族群人口，期藉此機會拉近古詩詞與大眾間的距離，展現中和區藝術文化新風格。