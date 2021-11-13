被封為「國光女神」的女星梁云菲（Nana），日前疑似遇到感情問題，喝到爛醉開直播，甚至還不小心走光，引發網友議論，隔天清醒後發文坦承確實貪杯喝醉了，不過對於Instagram直播影片被網友流出，她不滿表示：「祝您好人一生健康平安」。

梁云菲日前深夜和朋友開直播，喝醉的她脫下浴袍露出小可愛和丁字褲，還隨著音樂節奏擺動身體，接著邊大笑邊跌坐到地上，下秒一邊小可愛不小心滑落走光，經過網友提醒，才趕緊將小可愛往上拉，並用浴袍包住自己，接著坦言心情不好才喝成這樣，更忍不住哭道：「我真的不知道這些男人怎麼了，我就太單純了」，字句透露出感情出了問題。

梁云菲事後坦承是自己貪杯，雖然喝醉但並沒有傷害到誰，雖然不記得直播內容，但對於直播走光影片被網友擷取外流，她語帶不滿表示：「真不曉得是哪位熱情的民眾，把直播影片截取並流傳，祝您好人一生健康平安」，更幽默表示剛好是1111光棍節，消費之餘也不忘記要消費自己，更不忘再次強調「我沒做錯事，所以無需受害者心態包裝」。

對於事發隔天接到記者電話詢問心情，她不諱言表示：「你們每次在寫新聞消費我的時候，有哪次有良心會關心我的心情好還是不好？」更強調早知道記者在電話另一頭錄音，若直接回覆問題將被渲染報導，經驗老到的她坦言不會再上當。

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