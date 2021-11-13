重啟核四公投引發藍綠爭辯，行政院表示，核四蓋在斷層戴上，若發生核災，將危及千萬民眾安全。主張重啟核四的前總統馬英九今天表示，在日本，包括九州在內等多個核電廠，都蓋在斷層帶附近，這個問題根本不是問題，他強調，核四很安全，並不危險，你看日本就知道，核廢料已經有安全處理的計畫，不用擔心。

國民黨立委賴士葆上午在台北木新市場舉行公投說明會，邀請前總統馬英九、前國民黨副主席郝龍斌到場。馬英九致詞談到重啟核四公投時，他坦言當年是他下令封存，「封存不是廢止」，而是等適當時間在解封，如同向美國買的反潛機就是封存過的，也好比春天來時把冬衣收起來，這都是封存的概念。

馬英九認為，現在是重啟核四的適當時機，因2017年發生815大停電，今年5月13日、17日接連停電，四年內發生兩次大停電，代表台灣缺電的警訊，這在中華民國歷史上不曾出現過，蔡英文創造歷史。

馬英九指出，他任總統時期，任內制定《再生能源發展條例》，目標是千架風力機、陽光屋頂百萬座，8年執政再生能源比例達4.8％，反觀蔡英文執政近6年，只增加0.7％，幾乎是他執政的七分之一，蔡政府根本無法在2025年達到再生能源達20％的目標。

馬英九說，重啟核四可以處理缺電、避免電價漲價，又能減少空汙、維護國安；2018年以核養綠公投過關，在新北與屏東有核電廠的支持度都達到6成，全世界也開始視核電為綠電，因為核能不會排碳。

被問到繼宜蘭縣長林姿妙反對重啟核四後，苗栗縣長徐耀昌也表態稱「不安全就不贊成核四商轉」，馬英九說，現在若有核安的問題，他當然不會主張重啟核四，強調「這個問題當年就已經解決了」，且核安問題是可以處理的。

至於監委在公投前糾正核四案，是否影響公投投票結果？馬英九說，有多少影響他不敢講，但時機點非常值得玩味，尤其提案的都是民進黨籍且一向反核的監委，所以他的公信力恐怕不足。