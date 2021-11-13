高市大寮區今（13）日清晨發生一起重大車禍，1名20歲的黃姓轎車駕駛在大寮區光明路三段和翁園路口，撞及一對騎車雙載的陳氏夫妻，造成夫妻傷重雙雙不治；根據了解，該對死亡的陳姓夫妻在大寮區飼養繁殖柴犬已長達35年，曾被犬友暱稱為「一世柴人」，卻不幸遭酒駕男撞死，親友怒批「酒駕真的很可惡！」。
根據了解，不幸命喪在酒駕男黃姓嫌犯輪下的53歲的陳姓男子和54歲的李姓妻子，生前非常喜愛犬隻，年輕時就從事培育柴犬的事業，在大寮區開設柴犬莊養殖場，可說是早期進口柴犬作育的先驅。
陳男對於柴犬的專業與研究的投入，被柴犬界備受推崇，陳男為人樸實親切，對於台灣柴犬作育改良有相當卓越的貢獻，作育柴犬的投入與態度嚴謹與堅定，為他人難以望其項背，因此被犬友暱稱為「一世柴人」。
陳姓夫妻平常喜歡四處旅遊，夫妻鶼鰈情深，原本今天早上2人準備騎車和親友至南投杉林溪遊玩，才剛出門約5分鐘，無奈因酒駕男肇事遇死劫，瞬間和親人從此天人永隔！兒女聽聞噩耗趕到現場，跪地痛哭失聲。
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