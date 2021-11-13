決戰1218四大公投！中選會舉辦首場意見發表會

被視為藍綠大選「前哨戰」的年底四大公投將於12月18日舉行，民進黨已由黨主席蔡英文親下軍令，大規模展開「四個不同意」的宣講，藍營則由國民黨主席朱立倫領軍，主要針對反萊豬與公投綁大選這兩項由該黨提案的公投催票投「不同意」，另鼓勵民眾「同意」核四重啟、藻礁遷離等兩案。而由中選會舉辦的公投電視意見發表會今(13日)下午13時起登場，由「核四重啟」先上陣，正方代表為領銜人黃士修，反方代表為經濟部次長曾文生。《中時新聞網》透過直播，為讀者呈現最新「戰況」。

另外，今日意見發表會，還會有第18案「反萊豬」於15時至16時舉行，正方代表人為領銜人藍委林為洲，反方代表人為農委會主委陳吉仲。第19案「公投綁大選」為17時至18時，正方代表人為領銜人藍委江啟臣，反方代表人為內政部次長陳宗彥。第20案「珍愛藻礁」於下午18時30分至晚間19時30分舉行，正方代表人為律師陳憲政，反方代表人為經濟部長王美花。