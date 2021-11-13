針對美國總統拜登日前在與法國總統馬克宏會晤時，提到「法國很久以前就已被告知這項交易(指澳法潛艦交易)未順利完成」；澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）在接受《澳洲人報》訪問時，打臉拜登。他表示，澳洲的確隱瞞法國人到最後一刻，而這是為了避免美國人因法國不滿而退出。

《每日郵報》12日報導，針對法國是否事前就知道，澳洲打算撕毀與法國高達900億澳元(約新台幣1.82兆元)的潛艦合約，杜登表示的確瞞著法國到最後一刻，而這有其必要性。

他強調，「如果你早點通知法國人，他們會向大眾公開此事，也不會尊重我們提供的建議，最後美國人恐因法國的猛烈反應而退出核潛艦協議」。依據法國與澳洲簽署的潛艦合約，法國海軍集團將為坎培拉生產12艘短鰭梭魚級（Shortfin Barracuda class）柴電潛艦。

甚至，杜登強調隱瞞法國到最後一刻「是精心安排」，等於打臉拜登的說法。拜登在10月底與法國總統馬克宏會面時，坦承美國背著法國與澳洲結成AUKUS聯盟，並達成核潛艦協議的做法「行事笨拙」。

當時，拜登甚至說，「我的印象是，法國很久以前就已經被通知這項交易並未順利完成」。

不只澳洲防長打臉拜登，法國駐澳大使提博（Jean-Pierre Thebault）11月3日也強調，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)在終止500億歐元的法國潛艦採購案上，對法國「撒了謊」。

提博表示，澳洲取消與法國的合約，轉而和美英建立核潛艦夥伴關係，這個決定故意保密數個月甚至可能是數年。澳洲從未針對核潛艦的可能性詢問法國；相反的，澳洲背棄盟友，並宣布與AUKUS建立新的合作夥伴關係。

提博指出，「澳洲政府在沒有與法國展開坦承協商的情況下，拒絕了法澳之間莊嚴而深遠的夥伴關係。當時有無數次機會，卻沒有坦率而公開地分享，也沒有和法國一起尋找替代方案」。

9月16日，澳洲總理莫里森與美國總統拜登、英國首相強生一同舉行記者會，並宣布將撕毀與法國的潛艦合約。他表示，澳洲與美英簽署的核動力潛艦合約，讓坎培拉擁有更快、匿蹤能力更好，且可以在海上停留更久的核潛艦。

莫里森強調，馬克宏的確不知道美英澳之間的談判；但早在6月時，法國就被告知澳洲正針對潛艦的其他選項進行磋商。雖然澳洲否認對馬克宏說謊，但提博表示馬克宏被「誤導了」，這等於盟友間的謊言。