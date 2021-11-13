近來衛福部長陳時中私人聚會「無罩唱歌」影片被流出引發爭議，《美麗島電子報》董事長吳子嘉質疑是黨內競爭者所為，讓他不能選台北市長，衛福部長陳時中今受訪時表示「我想不用過多臆測」。

民進黨桃園市前議員王浩宇在臉書發文表示「不要以為鬥掉陳時中就有機會被徵召」，媒體詢問是否認為有人要鬥掉自己？陳時中回說「沒有，代代自有才人出」，似乎話中有話，暗指有其他人選。

而立委賴士葆日前直指「長髮妹就是飯局妹」挨批失言，陳時中回應，這是大家攻防之間，不過確實各種場合說長髮妹就是怎麼樣，這都是有一點汙名化，就好像說頭髮很捲的男士就怎麼樣，很漂亮的男生、稍微化妝一下就不行，「這跟中國有什麼不一樣」。

義守大學教授劉鴻陞日前表示該聚會是自己邀約，如果有女陪侍願意賠1億元，陳時中笑說「真有氣魄」。至於兩人是否還有聯絡？陳時中說很少直接電話聯繫。

春節返台檢疫方案即將在12月14日上路，中央流行疫情指揮中心日前表示，違反規定者將加重罰則。陳時中今天進一步說明，會將級距縮小，每個級距都加強罰則，比如說出去三天罰多少錢，罰的金額變多。依「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，如違反居家檢疫相關規定可處10萬至100萬罰鍰。