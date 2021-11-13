全球首款可吸入式新冠疫苗在「2021第五屆海南國際健康產業博覽會」亮相，觀眾可現場體驗。對於吸入式新冠疫苗的使用方法，網友稱姿勢好像喝奶茶。據瞭解，吸入式新冠疫苗與肌肉注射使用了同種疫苗，其制劑配方未改變，僅採用不同的給藥方式。

霧化吸入免疫採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過口部吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫，而這種免疫是通過肌肉注射所不能帶來的。

據《光明日報》報導，全球首款吸入式新冠疫苗由軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物股份公司聯合研發，目前Ⅱ期臨床試驗已取得階段性成果，兩次臨床試驗數據分別於2020年5月22日、7月20日在國際著名醫學期刊《柳葉刀》發表。

數據充分證明低劑量疫苗安全，且一針接種能引起顯著免疫原性，可刺激平衡的體液免疫和細胞免疫，志願者中未發現一例嚴重不良反應。

該疫苗已在開展全球多中心Ⅲ期臨床試驗，目前在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利、阿根廷等3個大洲5個國家開展，共設78家臨床研究中心，已完成對4萬余受試者的接種。今年2月25日，克威莎獲國家藥監局批准附條件上市。

此前，由陳薇院士團隊領銜研制的霧化吸入新冠疫苗在《刺胳針傳染病》發表臨床研究數據，這也是全球首個公開發表的新冠疫苗粘膜免疫臨床試驗結果。

研究結果顯示，霧化吸入接種疫苗安全性好，無肌肉注射局部不良反應。霧化吸入只需要使用1／5劑肌肉注射用的劑量，細胞免疫反應水平就可以與1劑肌肉注射相當。肌肉注射後採用霧化吸入加強免疫，可產生高水平中和抗體。