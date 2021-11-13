投入立委補選的顏寬恒行程滿檔，一早參加龍井單車騎行活動，晚間將與對手首度同場。（顏寬恒服務處提供／王文吉台中傳真）

林靜儀團隊公布公開行程，其中晚間沙鹿晚會活動將與對手同場出席。（林靜儀團隊提供／王文吉台中傳真）

台中市第二選區立委補選參選人顏寬恒、林靜儀今晚都將出席沙鹿區2021月滿沙鹿晚會暨節能宣導活動，這是顏、林投入選戰後首度同場，行程並未刻意避開，兩人是否同場較勁備受關注。顏寬恒幕僚表示，顏今天行程很滿，配合晚會流程會儘量準時到，不會在意對方幾點到。

顏寬恒及林靜儀同為立法院第9屆立委，顏連任區域立委失利，林則是未被民進黨再列不分區名單，完成第9屆任期後各自回歸地方及醫界。此次台中市第二選區立委補選，顏、林從昔日立院同事變成競爭對手，宣布參選至今僅針對議題隔空交火，尚未正面對壘。

根據林靜儀團隊昨晚公布翌日公開行程，她一早到龍井參加公投說明會，傍晚短短2小時連趕霧峰公投說明會、清水餐會及月滿沙鹿晚會暨節能宣導活動。而顏寬恒今日一早參加龍井單車騎行活動，晚上也是到沙鹿參加節能宣導活動，將與林靜儀首度同場，兩人是否爆出火花，或是將對方視為空氣，互動備受關注。

顏幕僚表示，顏今天行程滿檔，清晨5點多就開始跑，晚間沙鹿晚會活動會儘量準時到，以不影響流程原則。並未刻意安排或避開與對手同場，都是配合晚會流程，雙方都勤跑基層，未來還有很多機會碰面，外界不用過多聯想。