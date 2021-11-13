【LIVE直播】決戰1218！公投第18案「反萊豬公投」意見發表會

110年全國性公民投票案意見發表會13日在華視舉行，第2場「反萊豬進口案」正方代表立委林為洲出席。（姚志平攝）

110年全國性公民投票案意見發表會13日在華視舉行，第2場「反萊豬進口案」反方代表農委會主委陳吉仲出席。（姚志平攝）

重啟核四等4項公投年底投票，中央選舉委員會今(13日)舉辦首場全國性公民投票案第17案至第20案意見發表會，將在下午1點至晚間7點30分於華視直播，並同步於中選會網站直播。其中「反萊豬」公投案於15時至16時舉行，正方代表人為領銜人林為洲，反方代表人為農委會主委陳吉仲。《中時新聞網》透過直播，為讀者呈現最新「戰況」。

為何要提出此案？林為洲說，所有政府政策跟法律案，若人民有疑慮最終可以提出公民投票，這也是人民最後一張王牌，去年8/28我們執政黨蔡英文總統開記者會突然宣布今年1/1開始要進口含萊劑豬肉，大家群情譁然，包括業界跟立法院檢視過去民進黨在野時刻，一直到2012年國際訂定出來標準之前，全面反萊牛、萊豬，即使到國際訂出標準之後，民進黨繼續反萊豬進口，今天的反方陳吉仲主委2013當年是大學教授，今天應該要先回答一個問題，2013年陳吉仲教授特別強調，「若政府違背承諾要不要有人下台負責，開放瘦肉精美豬進口後果很嚴重，政府打死也要擋」，今天要先解釋一下。

林為洲強調，「美豬不等於萊豬」，進口美豬接近30年時間，之前都是零檢出，大家吃美豬很安心，今天要進萊豬，一直強調「美豬不等於萊豬」，可惜執政黨想要抹黑，混為一談，我們反萊豬不反美豬。

林為洲說，萊克多巴胺在非常爭議之下通過容許量，很多國家都當成禁藥，不管牛雞鴨豬飼料都不能添加，包括台灣在內，現在台灣所有豬隻、牛雞鴨飼料絕不能添加任何萊克多巴胺，看到進口萊豬政策覺得很荒謬，豬農、養雞場都不能添加，竟然卻能進口含萊劑豬肉，荒謬不荒謬?對人體影響有很多報告，將來其他正方代表都會繼續跟大家說明。

林為洲強調，去年8月28日為何會突然宣布進口萊豬？大家回想一下，當時剛好是美國大選前夕，很多人懷疑是為了支持特定美國總統候選人，突然宣布此政策，台灣是一個主權獨立的國家，我們有自己的食安政策，不應該受到特定政黨要支持特定候選人，放棄原來的價值，絕對無法容許，到立法院後國民黨極力阻擋，訂定更嚴格的標準，像是內臟不要進口、標示成分，是不是可以在學童營養午餐修法訂定不要讓學童吃到，但這些提案都沒辦法通過，這些提案通通被否決，沒辦法查廠、沒辦法標示成分，所以我們才最後提出公投的訴求，2個月內超過50萬人連署。

在第一階段發言的最後，林為洲向大家喊話「2018出來投票，禁止萊豬進口到台灣，同意票拜託大家」。但公投案正確投票日為12/18，因此在第二階段發言時，林為洲就先表示，「剛剛口誤，1218公投日有講錯，在這邊做更正」。

至於全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：

第17案「重啟核四」主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案「反萊豬」主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案「公投綁大選」主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案「珍愛藻礁」主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）