中嘉集團董事長郭冠群日昨出席台大新聞研究所30周年研討會，以產業代表身分受邀參與新聞匯流議題座談，分享全球傳統媒體娛樂集團轉型觀察及產業整合趨勢、全球文化流動策略，並且就實際經營經驗提出對台灣有線電視產業的現況觀察，會中亦宣布由中嘉集團所推動、全權委由第三方團體經營、以媒體素養為主軸的知識網路平台「識媒體」正式上線，為媒體素養教育再添生力軍。

郭冠群於會中列舉國際知名媒體集團案例來說明，在匯流平台的時代，傳統媒體面臨商業模式已無法替公司帶來成長動能而開始轉型、邁向整合。

談到台灣有線電視產業，郭冠群認為，有線電視作為擁有大量訂戶之平台，仍於媒體生態圈扮演不可或缺之角色，因此應利用優勢創造交易生態圈、善用科技優化平台使用者介面與體驗。

除了產業經營現況，郭冠群亦談到，不論媒體產業如何轉變，內容始終是核心。科技讓內容產製權從媒體下放到個人，也造就內容品質不一、真假難辨。因此擁有思辨能力去理解與辨別內容，便是媒體素養教育的重要所在。

郭冠群強調，中嘉是國內最大有線電視多系統經營者，除了督促自己產製優質內容，也從各方面推廣媒體素養教育，他並宣布中嘉集團投注打造的媒體素養知識網路平台「識媒體」，期盼以媒體的力量整合各方資源、拋磚引玉發揮更大影響力，將媒體素養精神向下扎根。

「識媒體」平台以媒體素養為主軸，內容將涵蓋深度偽造（Deepfake）、社群媒體、數位霸凌、內容農場、錯假資訊、網路二創與版權等當代媒體變遷重要課題。「識媒體」品牌計畫為維持內容品質與公信力，中嘉不涉及內容審查，「識媒體」平台也全權委由第三方團體規劃執行，以實現媒體集團之當責，深耕培力媒體素養。

中嘉實踐媒體集團社會責任，每年投入數千萬回饋公益，以實際行動力挺台灣媒體素養推廣教育，不僅與台大、政大等大專院校傳播系所合作，亦大力支持高中創新實驗教育之微課程計畫，協助學子於高中在學期間摸索未來升學方向、建立媒體素養觀念，迄今由台北推展至台南、高雄，開設超過 400門課，可修課人數超過 15000 人次。

另外，中嘉也支持包括中華傳播學會、台大新聞研究所、台灣媒體觀察教育基金會等學術或非營利單位辦理各項學術研討會、教育營隊活動，這次再度推出「識媒體」網站計劃，將以 Facebook、官方網站作為主要內容基地，為豐富多元主題面向，更將攜手影音創作 YouTuber、圖文插畫家，及各領域的知識科普團隊，透過歷史、法律、教育與國際事件等角度，探討媒體素養相關議題，讓媒體知識能融入民眾的生活。