大陸《新京報》社官方帳號「政事兒」消息，中央紀委國家監委網站13日通報，中共中央批准，中央紀委國家監委對國家菸草專賣局前黨組成員、中央紀委前派駐國家菸草專賣局紀檢組組長潘家華嚴重違紀違法問題，進行立案審查調查。決定給予開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。「政事兒」注意到，潘家華已卸任該職9年。

經查，潘家華喪失理想信念，棄守職責使命，執紀違紀，幫助菸草行業私營企業主謀取私利；違反中央八項規定精神，違規收受禮品，違規接受私營企業主安排的出國旅遊；將多名親友安排在菸草系統工作；家風不正，縱容親屬利用其職務影響在菸草系統違規獲取巨額利益；貪圖享樂，生活奢靡；對紀法毫無敬畏，靠菸吃菸，利用職務便利在企業經營等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。

「政事兒」指出，潘家華已卸任該職9年。公開信息顯示，潘家華曾擔任中央紀委駐國家菸草專賣局紀檢組組長、國家菸草專賣局黨組成員多年，2012年11月，潘家華被免去該職。

卸任前，潘家華曾多次對紀檢監察工作表態。2012年4月，他受訪時表示，廣大黨員幹部要自覺堅定政治立場和政治方向，增強政治敏銳性和政治鑒別力，做到在大是大非面前頭腦清醒、在大風大浪面前立場堅定、在關鍵時刻經得起考驗，堅決維護黨的團結統一。

2009年9月表示，狠抓基層紀檢監察隊伍建設，不斷開創基層反腐倡廉建設的新局面。要適應形勢任務的需要，不斷完善基層紀檢監察工作機制體制。

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