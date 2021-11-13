子宮頸癌為女性10大癌症死因之一，110學年度花蓮國一女學生有1320人接受公費施打HPV（人類乳突病毒）疫苗，因醫學證實能預防生殖器周圍相關癌症，男生也可施打；縣議員魏嘉彥質詢擴大男學生公費接種；但衛生局長朱家祥說，粗估男女疫苗自籌款每年恐破千萬元預算，考量縣府財政，將持續宣導安全性行為觀念，保護自己跟另一半。

「子宮頸癌疫苗」，醫學上名稱為人類乳突病毒（Human Papilloma Virus，HPV）疫苗，可以防子宮頸癌，醫學證實還能預防「生殖器周圍相關癌症」，連俗稱的菜花都能有效防範。建議男生也施打疫苗。

衛生局指出，現在HPV疫苗有2、4、9價，公費疫苗是2價，可預防感染最常發生的16與18型，並有七成預防效果。四價則多預防6跟11型，可避免生殖器感染或菜花等疾病；9價則是多增加了31、33、45、52跟58型。

衛生局長朱家祥表示，花蓮提供國一女學生2劑HPV公費疫苗接種，公費2價疫苗主要由衛生福利部國民健康署採購，每劑疫苗約700元，並補助75％；110學年度花蓮國一女學生估1320人，縣府配合款約46萬餘元。

縣議員魏家彥說，縣府「110年HPV公費疫苗接種服務」預算編列僅163萬，數字比起許多公共建設或活動款項支出都來得少，除建議將女性的2價公費施打疫苗提高至9價外，也讓男性列入公費接種疫苗，若考量財政，可用補貼費用方式，鼓勵男生接種。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，全國22縣市，含花蓮有20個縣市施打公費2價HPV疫苗，若女學生改施打2劑9價疫苗，縣府配合款將從46萬多元提高到521萬元。男性只能施打4價或9價疫苗，以縣內國一男學生近1400人估算，每劑9價疫苗約2500元，施打2劑的縣府配合款估550萬元，若再加入公費女學生9價疫苗配合款的521萬元，男女合計恐需1千多萬元預算。

朱家祥說，因疫苗尚未涵蓋所有病毒型別，接種HPV疫苗後，仍需注意安全性行為，使用保險套及定期接受子宮頸抹片檢查，保護自己與另一半。