高市府大力推動「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」計畫，台灣中油公司13日在亞彎區內的高雄營業處成立「5G AIoT推動專案辦公室」，陳其邁表示，利用5G AIoT技術協助高雄傳統產業加速轉型刻不容緩，尤其中油是傳統產業的領頭羊，盼石化業等高雄在地企業能在中油協助下加速數位轉型。

中油成立「5G AIoT推動專案辦公室」後，未來媒合業者與公司的需求，將最新的技術應用於生產、儲運、銷售、工安與環保各面向，朝智慧化企業發展，藉由資通訊技術與智慧物聯網的結合，應用於公司及工廠管理，提升整體績效。

中油總經理兼代理董事長李順欽表示，高雄是台灣中油的重要據點，隨著科技進步，5G AIoT已是不可擋的趨勢，台灣中油5G AIoT推動專案辦公室正式揭牌，也代表台灣中油整體發展將進入另一個新的里程碑。

陳其邁指出，高雄過去就是鋼鐵石化重鎮，所以加速利用5G AIoT的技術來協助高雄傳統產業轉型刻不容緩，尤其中油、台電與中鋼等都是傳統產業的領頭羊，所以希望能夠發揮以大帶小，並藉由中油專案推動辦公室的成立，幫助下游廠商進行數位轉型。

陳其邁表示，過去大家對高雄的第一個印象是中油煉油廠，味道一聞到就知道高雄到了，民眾便會自動準備下火車，未來高煉廠將成台積電及半導體廊帶的重要基地，帶動高雄經濟起飛，希望高雄傳統石化產業在中油協助下，可以加速數位轉型。

陳其邁強調，高雄近期喜事連連，除了台積電將投資7奈米及28奈米的晶圓廠、台鋁MLD有新投資案，中油也成立5G AIoT推動專案辦公室，他向廠商喊話，高雄是大家最棒的投資選擇，市府推出006688方案，有市場、有人才、資金成本低又可以鏈結國際市場，全球找不到那麼好投資的地點，選擇高雄絕對不會後悔。