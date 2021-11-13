陳亞蘭扮演嘉慶君，霸氣十足。（欣湉國際提供）

楊麗花為愛徒陳亞蘭設計的佛珠、手串。（欣湉國際提供）

歌仔戲天王小生陳亞蘭製作、主演的歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》此次製作大幅增加外景比例，今（13日）是嘉慶君生日，巧的是陳亞蘭與他都是11月出生，同為天蠍座，一位是勤政圖治的君主，一位則是致力於發揚台灣傳統戲曲文化的歌仔戲天王小生。

《嘉慶君遊臺灣》同時曝光陳亞蘭演出嘉慶君龍袍造型與畫面，她威風凜凜坐在宮殿上，霸氣十足，短短12秒驚喜影片滿足觀眾的期待。

陳亞蘭透露，這次在製作時為求盡善盡美，禮聘國寶級歌仔戲天王楊麗花擔任藝術總監，並邀故宮博物院前院長馮明珠擔任藝術顧問，豐富該戲底蘊。陳亞蘭指出，該戲時空為清朝，為了符合貴族氣息還特地多次造訪故宮博物院，故宮博物院前院長馮明珠並親自帶領她們了解當時文化。

影片中陳亞蘭身穿的龍袍聘請知名設計師量身訂製外，最特別的是身上的朝珠、佛珠、手串兒、腰間的翠玉絕大多數都是國寶楊麗花親自設計。楊麗花不時關心愛徒陳亞蘭新戲後製進度， 最近最常對陳亞蘭講的一句話就是：「《嘉慶君》何時播出？」楊麗花除拍攝時親送美食探班之外，就連在府城開鏡時，也不忘隔空關心拍攝情況，近期甚至親自赴剪接室拿出國寶級的閱歷助攻愛徒。

陳亞蘭日前生日，楊麗花每年都會準備豬腳麵線替愛徒慶生，並在愛徒身上「滾蛋」，有「添福添壽，去除霉運』之意，雖然每年生日都是一樣的流程，但每年收到恩師的生日禮，還是感動落淚，師徒情深溢於言表。她並許下生日願望：「一願：台灣平安、大家平安！二願：嘉慶君遊台灣大家喜歡！三願：心想事成！」強調《嘉慶君遊台灣》明年一定播出。