四大公投的公投綁大選領銜人江啟臣13日出席「秋鬥行腳」行前記者會，會中他提到已逝的「蔡公投」蔡同榮，指稱這位民進黨偉大的民主鬥士，在天上看著這場遊行，看著民團怎麼實踐他的公投理念，而民進黨是怎麼失去民心。

江啟臣指出，民團發起秋鬥行腳，一路從屏東走到總統府，就是要讓蔡英文看到有多少民眾對現在的政府與政策是不滿的，他語重心長道，要走到公投的地步是民主的悲哀，明明有代議政治，可以在立法院討論解決，但到最後卻是國會多數暴力，無法聽到少數的聲音也不尊重與溝通。

「大家還記得蔡同榮嗎？」他說，過去民進黨說，公投是人民的權利，公投一定要綁大選，我們還叫蔡同榮「蔡公投」，他是民進黨偉大的民主鬥士，今天在天上看我們這場遊行，看我們怎麼實踐他的公投理念。

他說，公投是人民作主的理想實踐，2016年12月10號公投法修法，降低公投連署門檻、廢掉公投審議委員會、公投綁大選，當時各政黨都出來說，「人民勝利、還權於民、人民作主」，蔡總統的臉書也是這樣講，結果2018年10個公投案過了7個後，2019年6月立院沒有開會而是開臨時會沒收公投。

他怒斥，就因2020要投票了，執政黨擔憂若公投綁大選可能選不上總統，而趕緊沒收公投，民進黨的還權於民就是一場騙局，選票若騙不到就全部沒收。

他強調，1218公投要證明的是人民可以真正作主，我們簽了幾百萬的連署書才有這樣的結果，結果政府卻跟你說「我要跟你政黨對決」，誠如王文心博士所言，「是你自己在跟你的過去對決」，如果今天真的有對決，也是民意跟民進黨的對決、是人民跟政府的對決。

他說，政府錯誤的政策，竟然還用人民的納稅錢來宣講，他看過民進黨內部公文，里長、代表只要辦50人的宣講，一個人補助就2500元，而一張看板的補助額也從2萬5000元提高到5萬，而這些都是人民的錢。