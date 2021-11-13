優納比表示，新加坡衛生部近期徵用F1一級方程式維修站大樓，做為新冠肺炎病患的臨時醫療院所（ COVID-19 Treatment Facility )，並正式開始收治病患。大樓內設有721張病床，做到高效率管理，靠的一是顆顆來自台灣的「智慧按鈕」。

優納比總經理何承翰表示，新冠肺炎對產業帶來很大衝擊，但也同樣帶來了機會，優納比專做大規模物聯網解決方案，在全世界部署了超過一百萬顆物聯網裝置，用物聯網管理幾百張病床。

優納比指出，新加坡為避免醫療體系滿載，新加坡政府緊急徵用原本作為觀賽用的F1維修大樓，火速在兩週內改裝為臨時醫療院所，從一般病床到隔離室、交誼廳到淋浴間，三個樓層，721張床位的規模，比輔仁大學附設醫院床位數還要多。要做到高效率醫務管理，又有即時完工時間壓力，相較傳統的護士鈴需要拉線，工程進度跟不上需求，優納比的「智慧按鈕」即裝即用，立刻展露價值。

何承翰表示，優納比的「智慧按鈕」透過無線網路傳輸，不需要施工拉線，即裝即用，從建置成本到維護成本都不高；病患如果有需有協助，只要按壓智慧按鈕，護理人員即收到訊息，前往該區進行協助。F1大樓內包括病床和浴室內，都裝有智慧按鈕。F1維修大樓臨時醫療院所，由新加坡國立大學醫院、新康集團（Health Management International） IHiS (Integrated Health Information Systems) Mandarin Oriental Hotel Group and Singapore Tourism Board以及盛裕控股集團（Surbana Jurong Private Limited）等維運。

優納比是亞太地區第一家大規模物聯網解決方案供應商。2020年，優納比為日本瓦斯株式會社在關東布建超過90萬顆智慧瓦斯表，經過市場驗證；2020年營收約1800萬美元，優納比更在今年10月完成B輪募資，獲得2500萬美元融資。

何承翰表示，新冠肺炎疫情加速各行各樣對科技的需求，從新加坡政府在醫療院所使用物聯網進行醫院行政管理；日本的NICIGAS使用的智慧瓦斯表，國外成功經驗，證明優納比大規模物聯網應用的實力，最重要的是，台灣把成功經驗輸往國外，反觀國內卻始終缺乏大規模驗證場域。

何承翰說，農曆新年即將到來，預估會有大批國人返台，防疫旅館需求大增，智慧按鈕可成為協助防疫旅館提升服務品質的一大利器。優納比除了持續開發日本、東南亞等市場，也會努力開拓台灣市場。