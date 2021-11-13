元大金在國際永續評比再傳捷報並獲得空前佳績。道瓊永續指數在台北時間11月13日公布最新評選結果，元大金控除了連續三年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股雙榜，之外，更刷新台灣金融業紀錄，拿下標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）綜合金融類全球第一名，成為首家奪得該產業類全球榜首的台灣金融業者，亦為元大金的ESG國際品牌地位樹立新里程埤。道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）為全球最具公信力的永續評比權威，每年從全球數千家企業中挑選出經濟、社會與環境三大面向得分最高的前10%企業。此次元大金是從174家參與企業中脫穎而出奪得上述佳績。在綜合金融類裡，前三名除了元大金奪冠，第二、三名則由標普、瑞士銀行取得。

此次元大金在這場最具代表性的國際永續評比中，拿下全球金融業者之冠，對於在評比中最被評審看好的亮點，元大金指出，今年CSA的23項評比項目中，包括道德行為準則、客戶關係、洗錢防制、客戶隱私維護、環境報告、氣候策略、社會報告、勞動關係、職業健康安全與普惠金融等10項評比最受青睞，顯見元大金控在面對氣候變遷與COVID-19疫情影響下，仍持續落實企業永續發展，並獲得國際高度肯定。去年在疫情衝擊下，元大金全年稅後淨利創新高，今年前10月累計自結稅後淨利達303.23億元，較去年同期大幅成長45.9%，已超越去年全年獲利水準，每股EPS 2.5元；而在此同時，元大金在ESG的國際評比，一樣拿下歷來最好的成績，這也突顯元大金不只拚獲利，在ESG的執行上更已得到國際權威機構的肯定，成為一流的國際品牌。對此元大金也表示，將持續致力實踐金融界最高的公司治理標準，遵循主管機關「公司治理3.0」永續發展藍圖，以穩健的經營原則，因應外部變遷，適時調整執行方向。

對於在ESG方面的努力和成果，其中對環境永續的部分，元大金進而說明，由於元大很早就開始重視氣候變遷風險與減碳議題，因此多年前就已導入環境及能源相關ISO進行系統性管理，著手引進氣候相關財務揭露（TCFD）架構與內涵，並設計出具體行動方案，同時更為全台首家倡議「科學基礎減碳目標」(SBT)及自願遵循「碳會計金融合作夥伴關係」(PCAF)指引要求，全面推進盤查及揭露各項投融資組合碳排放的綜合金融公司，這些努力，使得元大金先前在碳揭露專案評比(CDP)已拿下最高領導等級A級，為全國金融業最佳排名，並領先同業導入「內部碳價機制」，同時亦為首家承諾2023年前使用綠電比率達10%的金融業者，多方面的成果與努力，可說已成為金融業的減碳典範。

在社會參與面，自去年初COVID-19疫情爆發至今，元大金控集團不僅捐贈逾新台幣2.6億元給第一線醫療體系與社福團體，是全台首家捐款超過1億元給醫療單位的金融業者，讓醫護人員在防疫期間有完備的醫療資源，能夠安心投入防疫工作，透過「振興經濟愛心卡」讓弱勢孩童於暑假期間的營養午餐延續，造福超過10萬名學童，可說已多管齊下實踐「取之社會、用之社會」的理念。除了在今年度的道瓊永續指數評比獲得空前的佳績，元大在永續發展的作為也獲得國內外多項大獎，包括入選「台灣永續指數」成份股、獲「台灣永續行動獎」(TCSA)、《天下雜誌》CSR天下永續公民獎、《遠見雜誌》「金融保險業組─楷模獎」及「公益推動組─楷模獎」，以及在國際多個權威指標評比上，入選「2021彭博性別平等指數」、「富時社會責任新興市場指數」成份股、摩根史坦利(MSCI) ESG評級A級殊榮，S&P Global 2021永續年鑑銅獎，且於Sustainalytics ESG 評鑑（ESG Risk Ratings）中，在全球投資銀行與證券經紀(Investment Banking and Brokerage)產業類別中，排名亞洲第一、世界第二。