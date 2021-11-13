新北市觀旅局耗費2年，將十分瀑布園區內的步道重新改善，在兼顧自然環境下，打造出全長400公尺的友善步道，並在今日舉行開通儀式，邀民眾免費入園體驗。（新北市觀旅局提供）

新北市十分風景特定區因擁有多樣的瀑布景觀，每逢假日就有不少國內外遊客造訪，過去受地勢條件影響，觀景步道上有段階梯木棧道，讓行動不便者望之卻步。新北市觀旅局耗費2年，將步道重新改善，在兼顧自然環境下，打造出全長400公尺的友善步道，並在今日舉行開通儀式，邀民眾免費入園體驗。

平溪區十分瀑布是全台最大型的垂簾型瀑布，除了有「台灣尼加拉瀑布」的稱號外，該瀑布因水潭上方經常瀰漫水氣，若遇陽光照射，就會出現彩虹，因此還有彩虹淵的美名。十分瀑布公園因為地勢起伏較大，參觀路線有不少樓梯，對輪椅、娃娃車使用者等族群較不友善。

為了打造出符合更多年齡層、多元族群需求的步道，觀旅局考量原有地形，經過路線重劃和架高設計，在影響現有地形地貌最小的狀況下，設計出平緩台階，讓所有人都能友善使用步行空間和觀景平台。

新北市長侯友宜今出席開通儀式時表示，步道要以人本精神為基礎，新北市景區多在山區，地形崎嶇不易行走，透過十分友善步道的改善，也展現出市府克服地形障礙的決心，希望能在兼顧自然環境下，讓親子、高齡者、孕婦、行動不便者等多元族群都能輕鬆賞景，市府也會繼續提升友善環境，傳達對多元族群的關心。

觀旅局長蔣志薇表示，為了更符合民眾的使用需求，市府在步道開通前就邀請20名轄內身障相關協會團體先行體驗，不少身障者過去都未能踏入十分風景區，這次能透過友善步道一賭瀑布美景，他們都感到非常高興。

蔣志薇表示，十分友善步道全長步行時間約15分鐘，民眾可免費入園，園區開放時間是上午9時至下午4時30分，不過也特別提醒民眾，手推輪椅、拐杖或相關輔具使用者進入步道時仍須有人陪同，盼親子一同來體驗，更輕鬆地欣賞美景。