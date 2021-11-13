澎湃新聞報導，學而思母公司「好未來」官方微博今天（11月13日）宣佈，在中國大陸義務教育階段的學科類校外培訓服務將於2021年12月31日截止。在此之前，公司將保質保量完成用戶已報名的此類課程服務。好未來表示，深刻認識「雙減」的重大意義，堅決擁護黨中央決策部署，嚴格落實「雙減」工作的各項要求，依法合規經營。

好未來稱，公司將發揮教研及科研優勢，積極拓展科技服務和素質教育等業務，並將繼續致力於幫助孩子們找到自己的興趣與特長，努力為培養德智體美勞全面發展的社會主義事業建設者和接班人貢獻力量。今後，將繼續堅持全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，堅守教育初心。

上海學而思官方公眾號於13日發佈《致學而思培優家長和孩子的一封信》稱，未來學而思培優將全面轉型素質教育。素養課程已進行升級與創新，會為孩子提供「科學益智、人文美育、少兒戲劇、編程、科學實驗」等課程。

好未來並非首家宣佈停止大陸中小學學科類校外培訓的培訓機構。

10月25日，「新東方在線」發佈公告稱，根據新規定及為確保本集團及其營運完全遵守所有適用的法律和監管要求，公司董事會已決定，集團將停止經營中國大陸義務教育階段學科類校外培訓服務，其乃提供予中國內地幼兒園至九年級（K-9或義務教育）的學生，終止預計於2021年11月末之前生效。

7月24日，針對義務教育階段校外培訓亂象，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（簡稱：雙減新規）。雙減新規對校外培訓行業做出嚴格要求，如有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構，校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓等。

今年9月份，新東方召開大學生學習與發展中心品牌升級發佈會並宣佈轉型：將對現有的英語四六級項目、考研項目、出國考試項目、教資項目、財會項目進行全面升級，未來也將拓展計算機等級考試、司法考試等教育培訓項目。在未來，新東方可能將戰略重心重新放到大學生考試業務，並且將中小學教育模式由學科培養轉向素質培養。

官網資料顯示，好未來的前身學而思成立於2003年，2010年在美國紐交所正式掛牌交易。目前，好未來旗下擁有學而思培優、學而思網校、學而思1對1、學而思國際、勵步、好未來輕舟、曉黑板、媽媽幫等品牌，業務覆蓋素質教育、K12課外教育、大學生服務、母嬰服務、海外留學等領域。

截至美國當地時間11月12日收盤，好未來報收4.40美元，漲3.04％。