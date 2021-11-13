衛福部長陳時中今天出席「2021台灣醫學週」演講分享國內防疫經驗。（王家瑜攝）

近來疫苗到貨量充足，國內疫苗覆蓋率也逐漸提升，衛福部長陳時中今天說道還會有一些量進來，總量預計可達3500萬劑，並提到國產高端疫苗可能打不完，直言「不用騙自己」，未來會發揮地球村的精神，看哪裡有缺就往哪裡送。

陳時中今天出席「2021台灣醫學週」，演講時提及國內高端疫苗不會全數用完，因為別人捐給我們很多，我們要發揮地球村、友邦的效益，當然不是送給日本美國，他們疫苗已經很充足，看哪裡有缺就往那裡送。

回顧新冠疫情以來，國內經歷大大小小的疫情危機，陳時中說，去年都是「有事情、沒疫情」，例如武漢包機回台、寶瓶星號、敦睦艦隊等；今年就不一樣了，從非常深切的部桃院內感染，到了華航諾富特群聚案，疫情有往社區發展的情況，以及大家非常深刻的5月份社區傳播。

陳時中說，當時通報上大家吃了很多苦，也吃了很大的虧，「很多人都在罵我的一件事情是，為什麼會有校正回歸」，但這是各國都會發生的事情，日本上周一天校正4000多例，發生時間都是4月到8月，英國美國也有。

新冠疫苗問世後，各國陸續提升疫苗覆蓋率。陳時中不諱言，疫情一波波傳染，恐怕很難停下來，未來死亡降到一定程度，就必須與疫情共存，例如美國疫苗打得不算少，地域也沒有那麼緊密，邊境也有管制，但仍有上萬人確診。

國內疫苗涵蓋率第一劑約7成5，第二劑已突破4成，陳時中提到，這個月底大概還有一些疫苗會進來，預計可達到3500萬劑；但許多長輩對於打疫苗仍有猶疑，尤其是第二劑，認為有打一劑就好，大家的想法有點回到今年3月的氣氛，認為人好好的何必打疫苗。

陳時中語重心長表示，打疫苗的觀念就不是這樣，不像是吃藥，有生病再吃，而是越多人打疫苗越好。他也請台下醫界朋友幫幫忙，讓大家明白對自己、對社會的保護，了解打疫苗的意義。