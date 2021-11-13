節目《國光幫幫忙》自2005年首播以來，至今已播出3千多集，主持人也從原本的孫鵬、屈中恆、庹宗康因內容多次改版，目前改為庹宗康、張立東、風田3人主持，而節目歷年來捧紅了不少「國光女神」，如梁云菲、蘇心甯（Lala）等，其中邱蔓綾（安喬）過去受訪爆料錄影時被襲胸，但她只能吞忍，後來她轉換跑道改從事內衣業，如今搖身變成最美內衣闆娘，也算苦盡甘來。

邱蔓綾多年前受訪談到在《國光》錄影的經驗，透露因需求總是穿著比較清涼，引來不少酸民批評她只要會露就好，不需要表演歌唱才藝，讓她有點受傷，在節目上時她還自曝曾被前輩襲胸，她還原：「一般來說都是抓肩膀、抓手，但沒有想到直接被抓胸部」，讓她一度頭腦空白，原以為對方是不小心，但後來又重複了幾次動作，讓她傻眼。

邱蔓綾坦言，當下因為資歷淺不想惹事，所以沒說出反應，工作結束後在家哭了好幾天。據《ETtoday星光雲》報導，2017年邱蔓綾回到美國和家人生活，某天動念想從事內衣服飾業，原本是做代購，念了UCLA課程後便創業開了自己的品牌，生意還算不錯。

擁有E級上圍火辣身材和高冷臉蛋的邱蔓綾，本身就是自家產品的最佳模特兒，後來她親力親為，設計、找素材布料、合作廠商，及重要的行銷都親自出馬，成為最美內衣大亨，她也從這段過程中找回自信，成為商場女強人。

先前邱蔓綾發文，透露聽到孫燕姿的〈我不難過〉突然感觸很深流下眼淚，直言：「我現在終於過上小時候夢想中的生活了。」並強調終於靠著自己過著小時候希望的生活，條件包括跟家人關係和諧、有能力去照顧身邊的人且同樣的被照顧著、有獨立的能力也有依賴的自由，這才讓她發現最重要的是對自己的愛，「人生雖如白駒過隙，在宇宙中我們不過滄海一粟，但此時此刻，能誠切的感受到這份愛，那就夠了，很夠很夠。」