慈濟宮主委陳誌鋒（中）、台中市民政局副局長徐照山（左）等共同獻禮。（王文吉攝）

法會總功德主引元辰燈祈福安康。（王文吉攝）

台中豐原慈濟宮建廟300年，首次舉辦拔薦報恩祈安法會，由(羅學)大法師曾祖舜誦經啟請聖真誦經安座儀式起，開香盛典由主委陳誌鋒、台中市民政局副局長徐照山及民意代表與數十位法會總功德主、功德主共同三上獻香獻禮後聖引元辰燈祈福安康，法會圓滿後普渡物資全數轉贈台中市社會局統籌配予弱勢家庭等。

慈濟宮團隊以最崇敬莊嚴的態度，籌辦本次法會，動員1000多人次全體幹部及志工。豐原聞人張麗俊張麗俊擔任大總理，修繕慈濟宮有功，其玄孫張武雄也特地參加慈濟宮百年首次祈安法會，意義非凡。

慈濟宮主委陳誌鋒表示，慈濟宮建宮以來首度舉辦拔薦報恩祈安法會，慎終追遠緬懷先人，歷代祖先胼手胝足，成就今世子孫，我們應以飲水思源發揮孝心，藉由法會恭天上聖母與眾神祇赦免其罪，並由太乙救苦天尊度化拔薦，使其早日脫離苦海，投胎轉世或昇天得道。

台中市民政局副局長徐照山表示，慈濟宮是豐原信仰中心，天上聖母救苦救難扶濟眾生慈悲為懷，藉由祈安法會盛典可緬懷先人及安定靜心，更有淨化世人心靈；同時也代表盧秀燕市長感謝慈濟宮將提供社會局配發普渡物資600多份及嬰兒日常用品等供統籌配予弱勢家庭等。

慈濟宮為期3天法會將進行超拔祖先、冤親債主、嬰靈魂魄、六畜魂魄、消災滅罪、解冤釋結、開香普渡等法會及祝燈延壽儀式等，祈求國泰民安 風調雨順，並感念累世先人之恩及超拔冤親債主藉由法會沾領功德，增加陽世報恩人福報。

因應時勢所趨，毛小孩動物已為人類生活亦親亦友，今年有近100多位報恩人參加動物靈超渡法會；另元辰光彩祝燈延壽儀式中亦超越傳統採用環保燈具祈福延壽；超度嬰靈法會亦特別備有嬰兒用品如紙尿布等，日後供市政府社會局配予弱勢家庭。