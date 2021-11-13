內政部長徐國勇及夫人今(13)日與臺北市至誠獅子會的獅友至新竹縣五峰國中拳擊隊，在校長林華中、總管理主任陳文忠及學務組長旮毅亞偉及教練柯文明等人陪同下，捐贈 30 萬元社會福利金給五峰鄉拳擊隊，延續全國拳擊「黑旋風」傳奇，並做為日後關懷弱勢孩童的基金。

內政部長徐國勇及夫人今(13)日與臺北市至誠獅子會的獅友至新竹縣五峰國中拳擊隊，在校長林華中、總管理主任陳文忠及學務組長旮毅亞偉及教練柯文明等人陪同下，捐贈 30 萬元社會福利金給五峰鄉拳擊隊，延續全國拳擊「黑旋風」傳奇，並做為日後關懷弱勢孩童的基金。(戴志揚翻攝)

內政部長徐國勇及夫人今(13)日與臺北市至誠獅子會的獅友至新竹縣五峰國中拳擊隊，在校長林華中、總管理主任陳文忠及學務組長旮毅亞偉及教練柯文明等人陪同下，捐贈 30 萬元社會福利金給五峰鄉拳擊隊，延續全國拳擊「黑旋風」傳奇，並做為日後關懷弱勢孩童的基金。(戴志揚翻攝)

徐國勇表示，自己在艋舺辛苦的家庭長大，自幼身體不好，意外的成為特殊教育專長的國小老師，深知在苦也不能苦孩子，尤其是偏鄉體育班的孩子求學期間更為辛苦，今年我國拳擊好手黃筱雯在東京奧運奪得銅牌，顯見拳擊在台灣扎根有成!為讓竹縣五峰拳擊「黑旋風」重返榮耀，特別號召至誠獅子會的獅友們，一同照顧偏鄉及弱勢的孩童，也期待企業各界行有餘力能多挹助資源，讓孩子能無後顧之憂的學習參賽。

內政部長徐國勇及夫人今(13)日與臺北市至誠獅子會的獅友至新竹縣五峰國中拳擊隊，在校長林華中、總管理主任陳文忠及學務組長旮毅亞偉及教練柯文明等人陪同下，捐贈 30 萬元社會福利金給五峰鄉拳擊隊，延續全國拳擊「黑旋風」傳奇，並做為日後關懷弱勢孩童的基金。(戴志揚翻攝)

內政部長徐國勇及夫人今(13)日與臺北市至誠獅子會的獅友至新竹縣五峰國中拳擊隊，在校長林華中、總管理主任陳文忠及學務組長旮毅亞偉及教練柯文明等人陪同下，捐贈 30 萬元社會福利金給五峰鄉拳擊隊，延續全國拳擊「黑旋風」傳奇，並做為日後關懷弱勢孩童的基金。(戴志揚翻攝)

徐國勇指出，在防疫期間持續邀請民間企業集團、慈善事業基金會等事業團體響應做公益，其中國際獅子會的獅友們已陸續捐出總值數千萬元的救護車及防疫物資，以實際行動支持防疫人員。另徐國勇也回憶那年宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨港大橋突然塌陷前，至誠獅子會曾透過捐款來協助更新與汰換蘭陽救援協會及噶瑪蘭救難協會救災裝備，再發生意外發生時，蘭縣救難團隊也投入救援行動，透過汰換裝備實質提升並強化救災能量。

至誠獅子會新任會長王惠民表示，五峰鄉校拳擊隊成立於 20 年前，由現任國家代表隊總教練柯文明帶領，於全國賽屢獲佳績，因戰績輝煌，而被喻為「黑旋風」傳奇!但因偏鄉人口外移及體育資源相對匱乏，拳擊隊已解散。幸而去年在臺灣原住民拳協會全力推動下，各界熱愛拳擊運動的人士也大力支持，新竹縣五峰國中拳擊隊再次成立。

本身為醫師的王會長也愛好運動，期許學生透過競技拳擊運動，培養專注力，提升學生自信與責任，提供學生們追求個人的卓越的舞台，揮灑青春的汗水，創造個人佳績並爭取榮譽!成為文武雙全的好青年。

另外他也提到，這段期間獅友們因武漢病毒肺炎而暫緩外出做社福，所以趁現在疫情趨緩，就來到新竹縣五峰鄉做社服、做善事，可謂一舉數得。