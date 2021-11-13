2021道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index DJSI)評比結果13日公布，遠傳在經濟、環境及社會（ESG）三個面向表現傑出，連續三年入選最高等級「道瓊永續世界指數(DJSI World)」成分股，連續第七年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股。

今年遠傳在DJSI的經濟、環境及社會三大面向總計24項評分項目中，獲得10項獲得滿分，包括經濟面向的重大性、網路可靠度、政策影響力、稅務政策；環境面向的環境揭露、環境政策及管理系統；社會面向的社會揭露、人權、企業公民與慈善事業、職業健康與安全，彰顯遠傳致力於推動企業永續發展的績效，再獲國際肯定。

「道瓊永續指數」（Dow Jones Sustainability Index，簡稱DJSI）由美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）與瑞士永續集團（RobecoSAM）於1999年共同推出，為全球第一個企業永續投資評比指標，透過企業永續評鑑方法（Corporate Sustainability Assessment，簡稱CSA），針對經濟、社會與環境（ESG）三大面向檢視企業在營運上的風險與機會。每年邀請全球數千家企業進行評比，各產業永續發展得分最高的前10%企業，才能入選為DJSI成分股，是全球最具公信力的永續評比之一。

遠傳總經理井琪表示，今年第三度入選DJSI世界指數成分股，是對遠傳推動永續發展績效的高度肯定。遠傳接軌聯合國永續發展目標，具體投入環境、社會、經濟等永續發展議題，透過參與評鑑，每年同步檢視各項與營運連結的永續發展目標，與國際永續趨勢接軌。遠傳持續以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與雲端技術力，落實5G垂直應用，並攜手供應商、員工、客戶等利害關係人，積極落實企業永續發展目標。

在環境永續面，遠傳檢視氣候變遷風險與機會，透過雲端技術、大數據分析、IoT 等應用，運用在智慧城市、智慧停車、空氣品質監控等，協助解決交通、空氣品質等問題；加入GSMA協會氣候變遷倡議，攜手國際行動通訊產業以降低全球氣候變遷的影響；今年更與國內標竿企業共同加入由台灣永續能源研究基金會發起的「台灣淨零排放協會」，對內透過承諾與行動來達成減碳目標，對外推動「淨零排放」倡議。

在社會共融面，遠傳重視人才培育與員工關懷，遵守相關勞動法規，依據國際人權議題，訂立「零職場歧視、性騷擾」，建立友善職場環境。為提升員工向心力及認同感，常態性透過雙向與創意兼具的溝通模式，舉辦全員線上溝通大會，總經理和高階主管與員工即時對話，傾聽員工需求並持續追蹤、落實改善。此外，遠傳以社會共好、數位包容、環境教育三大策略主軸投入社會公益，深受各界好評。

在公司治理面，遠傳已連續七年名列公司治理評鑑前5%最高榮耀，積極發揮「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術與資通訊本業優勢，攜手策略夥伴拓展新經濟業務。譬如，遠傳耕智慧醫療領域，2020年率先在台東打造全國第一個5G遠距診療場域，更進一步在新北市實現全台第一個5G 糖尿病連續式醫療照護服務，以網路取代馬路，大幅提升偏鄉患者的就醫的便利性；同時遠傳攜手台達電、微軟打造全國第一個5G智慧工廠，更與亞太電信完成全台第一個5G共頻共網合作案。為深化與客戶的連結，遠傳與跨產業品牌合作打造行動生活圈，不僅創造三贏局面，也創造多元的永續價值。

井琪強調，未來遠傳電信將善用核心職能推展永續策略，落實永續發展目標，發揮企業影響力，實踐企業社會責任。